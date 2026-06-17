¿Cómo se encuentra Mette-Marit de Noruega? Los detalles tras su delicada cirugía

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida, pero también uno de los más esperanzadores. Después de meses marcados por el deterioro de su salud, la Casa Real noruega confirmó que la esposa del príncipe heredero Haakon fue sometida a un trasplante de pulmón.

¿Cuál es el estado de salud de Mette-Marit de Noruega?

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado oficial en el que el equipo médico informó que la cirugía se desarrolló favorablemente.

La Casa Real de Noruega confirmó que la intervención quirúrgica se desarrolló favorablemente. IG

El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento", señaló Arnt Fiane, jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo.

Aunque la operación ofrece un panorama alentador, el camino hacia la recuperación apenas comienza. Los especialistas explicaron que la princesa permanecerá hospitalizada durante varias semanas para vigilar la evolución del nuevo órgano, ajustar el tratamiento inmunosupresor, prevenir posibles complicaciones y comenzar un proceso de rehabilitación que será fundamental para su recuperación.

La Casa Real también informó que no volverá a emitir comunicados sobre su estado de salud hasta que Mette-Marit reciba el alta médica. Mientras tanto, tanto ella como el príncipe Haakon agradecieron públicamente las numerosas muestras de cariño recibidas desde distintos países.

La heredera permanecerá hospitalizada varias semanas mientras avanza su recuperación. IG

¿Por qué operaron a Mette-Marit de Noruega?

La princesa heredera fue diagnosticada en 2018 con una forma poco común de fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que provoca el endurecimiento y cicatrización progresiva del tejido pulmonar, dificultando cada vez más la respiración.

Durante los últimos años intentó mantener parte de su agenda institucional, aunque poco a poco se vio obligada a cancelar compromisos oficiales debido al avance de la enfermedad. En los últimos meses incluso apareció en diversos actos utilizando oxígeno suplementario mediante una cánula nasal, una imagen que generó gran preocupación entre los ciudadanos noruegos.

La fibrosis pulmonar que padece desde 2018 obligó a recurrir al trasplante como última opción médica. Grosby

El pasado 5 de junio, los médicos confirmaron que su condición había empeorado de manera significativa y que había sido incluida en la lista nacional de espera para un trasplante de pulmón, al considerar que el procedimiento era la única opción para preservar su vida.

Según explicaron entonces los especialistas del Hospital Universitario de Oslo, este tipo de trasplantes únicamente se contempla cuando la enfermedad pulmonar alcanza una fase crítica y la expectativa de vida sin la intervención es muy limitada.

Marius Borg visita a Mette-Marit tras la operación

La operación también provocó importantes cambios dentro de la familia real noruega. El príncipe Haakon redujo considerablemente su agenda oficial para permanecer al lado de su esposa durante el proceso de recuperación.

El príncipe Haakon redujo su agenda oficial para acompañar a su esposa durante su rehabilitación. Grosby

Asimismo, la princesa Ingrid Alexandra, heredera al trono tras su padre, decidió modificar sus planes académicos en Australia para permanecer más cerca de su familia durante este complicado periodo.

Uno de los momentos más comentados ocurrió después de la cirugía, cuando diversos medios noruegos informaron que Marius Borg Høiby, hijo mayor de Mette-Marit fruto de una relación anterior, recibió autorización para visitarla en el hospital.

Las visitas se realizaron con absoluta discreción y bajo estrictas medidas de seguridad debido a la situación judicial que enfrenta Marius, quien recientemente fue condenado a cuatro años de prisión por diversos delitos, entre ellos dos casos de violación.

Marius Borg Høiby recibió autorización para visitar a su madre en el hospital tras la cirugía. Grosby

La justicia había rechazado previamente varias solicitudes de libertad presentadas por su defensa, pese a que uno de los argumentos era precisamente el delicado estado de salud de su madre.

Además del proceso judicial contra su hijo, la princesa tuvo que enfrentar nuevamente el escrutinio público tras la publicación de antiguos mensajes que intercambió con el fallecido financiero Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014. Después de que salieran a la luz esos documentos, Mette-Marit ofreció disculpas públicas y reconoció que lamentaba profundamente aquella amistad.

Pese a todo, la exitosa intervención quirúrgica representa un rayo de esperanza para la futura reina de Noruega. Ahora, médicos y familiares concentran todos sus esfuerzos en que la recuperación continúe de forma favorable y que, con el paso de las semanas, pueda retomar poco a poco su agenda.