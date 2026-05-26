De plebeya a princesa: Quién es Mette-Marit de Noruega y qué se sabe sobre su estado de salud

La preocupación alrededor de Mette-Marit de Noruega ha crecido en las últimas semanas después de que el príncipe heredero Haakon de Noruega admitiera públicamente que la salud de su esposa se ha deteriorado “significativamente”.

¿Qué le ocurre a Mette-Marit de Noruega?

Las imágenes recientes de la princesa utilizando oxígeno portátil durante actos oficiales han encendido las alarmas en Noruega y han vuelto a colocar a la royal en el centro de la conversación pública.

Haakon de Noruega rompe el silencio sobre el deterioro en la salud de su esposa. Reuters

La princesa heredera, de 52 años, fue diagnosticada en 2018 con una rara forma de fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad incurable que provoca dificultad respiratoria progresiva y que ha limitado cada vez más su agenda oficial.

Según explicó Haakon en una rueda de prensa, Mette-Marit necesita oxígeno diariamente y, aunque el tratamiento le ayuda, no representa una solución definitiva.

¿Cuál es el estado de salud de Mette-Marit?

Durante las celebraciones del Día Nacional de Noruega, el pasado 17 de mayo, la princesa apareció en el balcón del palacio de Oslo con una cánula nasal conectada a un dispositivo de asistencia respiratoria.

La familia real ha admitido que Mette-Marit necesita oxígeno y más descansos en su agenda. Grosby

La escena impactó a la sociedad noruega, especialmente porque también se le vio descansando sentada en varios momentos del evento debido al evidente esfuerzo físico que implicaba mantenerse de pie.

La Casa Real ya había advertido desde hace meses que el estado de salud de la princesa requería mayores periodos de descanso y constantes ajustes en su agenda. Incluso, el palacio confirmó en diciembre pasado que Mette-Marit podría verse obligada a someterse a un delicado trasplante de pulmón en el futuro.

¿Quién es Mette-Marit?

Nacida el 19 de agosto de 1973 en Kristiansand, al sur de Noruega, Mette-Marit Tjessem Høiby no provenía de la aristocracia. Era hija de un periodista y de una empleada bancaria, y creció lejos de los protocolos reales.

El pasado rebelde de Mette-Marit que puso en jaque a la monarquía noruega. Cortesía detnorskekongehus

Tras el divorcio de sus padres, pasó gran parte de su infancia viviendo con su madre y desarrolló una personalidad independiente y rebelde. Su juventud estuvo lejos de la imagen tradicional de una futura princesa.

Ella misma reconoció años después que atravesó una etapa de excesos, fiestas y malas compañías. Vivió en Australia y Londres, trabajó como camarera y tuvo relaciones sentimentales con hombres vinculados a escándalos relacionados con drogas y violencia.

Antes de conocer a Haakon, Mette-Marit ya era madre de Marius Borg Høiby, nacido en 1997 fruto de una relación con el DJ Morten Borg. Precisamente ese pasado se convirtió en el principal obstáculo cuando comenzó su romance con el heredero al trono noruego.

Su vida ha estado marcada por una historia personal compleja antes de su matrimonio. Grosby

¿Cómo conoció Haakon a Mette-Marit?

La pareja se conoció a finales de los años 90 durante el famoso Quart Festival. El flechazo fue inmediato y poco después empezaron a vivir juntos. Sin embargo, cuando la Casa Real anunció su compromiso en diciembre de 2000, gran parte de la opinión pública reaccionó con rechazo. Para muchos noruegos, Mette-Marit no encajaba con la imagen de una futura reina.

La presión mediática fue tan intensa que la entonces prometida ofreció declaraciones públicas en televisión para reconocer errores de su pasado y pedir una oportunidad. Aun así, contó con el apoyo absoluto del rey Harald V de Noruega, quien defendió el derecho de su hijo a casarse por amor.

La royal que desafió a la opinión pública para casarse con el príncipe Haakon. IG detnorskekongehus

Finalmente, la boda se celebró el 25 de agosto de 2001 en la catedral de Oslo y marcó uno de los momentos más comentados de la realeza europea de principios de siglo. Con el tiempo, Mette-Marit logró ganarse el cariño de buena parte de la población gracias a su cercanía y a su trabajo en causas sociales.

La princesa se enfocó especialmente en proyectos relacionados con salud mental, juventud vulnerable, sostenibilidad y la lucha contra el VIH/Sida como embajadora de ONUSIDA. También continuó sus estudios universitarios y obtuvo un máster en Gestión en la BI Norwegian Business School.

Sin embargo, los últimos años han sido especialmente duros para ella. Además de enfrentar el avance de su enfermedad pulmonar, la princesa ha lidiado con las polémicas derivadas de su antigua amistad con Jeffrey Epstein, luego de que salieran a la luz mensajes intercambiados entre ambos entre 2011 y 2014.

Los últimos años han sido más difíciles para Mette-Marit debido a las polémicas y escándalos. Grosby

A eso se suman los problemas judiciales de su hijo Marius Borg Høiby, quien enfrenta acusaciones por violencia y delitos sexuales en Noruega.

Pese a todo, Mette-Marit continúa cumpliendo con su agenda cuando su salud se lo permite. Y aunque la incertidumbre sobre su salud crece, en Noruega su historia se reconoce por transformar una vida marcada de excesos en una historia dentro de la realeza europea.