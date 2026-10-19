Maná y Café Tacvba ponen en alto el rock mexicano al figurar entre las 50 mejores bandas de la historia

Maná y Café Tacvba representan a México en una de las selecciones más destacadas de la música internacional. Ambas agrupaciones aparecen en el listado de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, publicado por Billboard, donde comparten espacio con algunos de los nombres más influyentes en la historia del género.

La selección reúne a agrupaciones de distintas épocas que han contribuido al desarrollo del rock, desde sus orígenes hasta las propuestas que marcaron la música popular en décadas recientes.

Foto: Instagram Café Tacvba

¿Cómo eligió Billboard a las mejores bandas de rock de todos los tiempos?

La publicación explicó que su objetivo fue revisar la historia del género para identificar a las agrupaciones que han dejado una huella significativa en la música. Para ello, su equipo editorial consideró tanto a los grandes referentes del rock como a bandas de generaciones más recientes y propuestas que representan distintas corrientes musicales.

La revista también planteó la importancia de reconocer a artistas de diferentes nacionalidades y subgéneros, algunos de los cuales no siempre han recibido suficiente espacio en las selecciones tradicionales de la historia del rock.

Foto: Instagram Maná

¿Qué dijo Maná sobre su aparición en el ranking?

La agrupación mexicana reaccionó con entusiasmo a su inclusión en el listado y expresó su orgullo por formar parte de una selección dedicada a reconocer a las grandes bandas de la historia del rock.

A través de un mensaje, Maná compartió su emoción por el reconocimiento y destacó lo que significa representar a México ante el público internacional.

¡Qué chingón ver a Maná entre los grandes de la historia del rock and roll! Es un sueño hecho realidad”, escribió la banda.

Además, sus integrantes resaltaron el orgullo de compartir su música y sus raíces con personas de diferentes partes del mundo.

“Un gustazo llevar nuestra música y nuestra bandera por el mundo y demostrar de qué estamos hechos los mexicanos”.

¿Qué bandas ocupan los primeros lugares del ranking?

The Beatles encabeza la selección de Billboard, seguido por The Rolling Stones y Led Zeppelin, que ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Pink Floyd aparece en la cuarta posición, mientras que Queen completa los primeros cinco lugares. En el resto del top 10 figuran Fleetwood Mac, U2, Sly and the Family Stone, Black Sabbath y Nirvana.

"The Beatles". BBC

El listado también incluye a agrupaciones como Metallica, The Who, Radiohead, Guns N' Roses, The Beach Boys, Green Day y Red Hot Chili Peppers, cuyas trayectorias representan diferentes etapas del desarrollo del rock.

¿Cuál es la lista completa de las 50 mejores bandas de rock, según Billboard?

Esta es la clasificación compartida por la revista, ordenada del puesto 50 al número uno:

1. The Beatles.

2. The Rolling Stones.

3. Led Zeppelin.

4. Pink Floyd.

5. Queen.

6. Fleetwood Mac.

7. U2.

8. Sly & the Family Stone.

9. Black Sabbath.

10. Nirvana.

11. The Who.

12. Metallica.

13. AC/DC.

14. Creedence Clearwater Revival.

15. Talking Heads.

16. The Grateful Dead.

17. Heart.

18. The Clash.

19. The Beach Boys.

20. Radiohead.

21. Van Halen.

22. Rage Against the Machine.

23. Guns N’ Roses.

24. The Velvet Underground.

25. Maná .

26. Pretenders.

27. Parliament/Funkadelic.

28. The Allman Brothers Band.

29. R.E.M.

30. Pearl Jam.

31. Paramore.

32. Aerosmith.

33. The White Stripes.

34. Nine Inch Nails.

35. Eagles.

36. Ramones.

37. Thin Lizzy.

38. Santana.

39. Green Day.

40. Blondie.

41. The Band.

42. Earth, Wind & Fire.

43. No Doubt.

44. Café Tacvba .

45. The Stooges.

46. Oasis.

47. Def Leppard.

48. Sleater-Kinney.

49. The Cure.

50. Red Hot Chili Peppers

La presencia de Maná y Café Tacvba en esta clasificación coloca a dos agrupaciones mexicanas junto a referentes que han definido distintas épocas del rock. Su inclusión también pone de relieve la proyección internacional de la música en español y la contribución de México a la historia de este género.