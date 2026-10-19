Raúl Castro: Jueza en Florida firma orden de arresto contra el expresidente de Cuba

Una jueza de Miami firmó una orden de arresto contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, por su presunta participación en una conspiración para cometer asesinato en primer grado relacionada con el derribo de dos avionetas civiles en 1996, un episodio que dejó cuatro personas muertas.

La orden fue firmada el viernes y aprobada por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, después de una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley del estado, según documentos judiciales obtenidos por Miami Herald y Tampa Bay Times.

La medida abre un nuevo frente judicial en Estados Unidos contra el exmandatario cubano, de 95 años, por el ataque del 24 de febrero de 1996 contra dos aeronaves de Hermanos al Rescate, una organización civil con sede en Miami que realizaba vuelos de búsqueda y asistencia a cubanos que abandonaban la isla.

El caso estatal se suma a la acusación federal anunciada en mayo de 2026 por el Departamento de Justicia estadounidense, que señaló a Castro y a otros cinco presuntos implicados por su posible responsabilidad en los hechos.

Raúl Castro es acusado de conspiración

La declaración jurada que sustenta la orden sostiene que existen motivos fundados para creer que Raúl Modesto Castro Ruz llegó a un acuerdo con otras personas para cometer asesinato en primer grado contra quienes viajaban a bordo de las avionetas.

La investigación de Florida argumenta que tiene jurisdicción para proceder porque dos presuntos espías cubanos operaban en Miami y Cayo Hueso, donde se habrían infiltrado en Hermanos al Rescate para obtener información sobre sus vuelos y transmitirla a las autoridades de Cuba.

Según los documentos judiciales, semanas antes del derribo, los infiltrados también habrían reportado información sobre la estación aeronaval de Cayo Hueso.

La declaración jurada señala que la red de espionaje indicó a sus integrantes que no volaran con Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Uno de ellos salió de Florida el día 23 y regresó a Cuba.

Al día siguiente, aeronaves de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas de la organización. La investigación estadounidense sostiene que la información obtenida por los presuntos espías contribuyó a la conspiración que se investiga.

El derribo de dos avionetas dejó cuatro muertos

El ataque ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate.

En el incidente murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y uno tenía residencia permanente legal en Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

En aquel momento, el gobierno cubano sostuvo que las avionetas habían ingresado en su espacio aéreo. Sin embargo, Estados Unidos y una investigación de Naciones Unidas concluyeron que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales.

La ubicación del ataque y la presunta intervención de integrantes de una red de espionaje en territorio de Florida son elementos centrales de la investigación estatal.

Estados Unidos ya había acusado a Raúl Castro en mayo

La orden estatal no es la primera acción judicial estadounidense contra el exgobernante por el derribo de las avionetas.

El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia anunció una acusación federal contra Raúl Castro y otros cinco hombres por su presunta participación en la muerte de los cuatro ocupantes, la destrucción de las aeronaves y una conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

La nueva orden fue emitida en el ámbito judicial de Florida después de una investigación estatal independiente. Las acusaciones deberán resolverse conforme al procedimiento judicial correspondiente; la existencia de una orden de arresto no constituye por sí misma una sentencia condenatoria.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa en Miami este lunes para informar sobre la orden y los pasos de las autoridades estatales en el caso.