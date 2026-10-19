Natasha Dupeyrón confirma bioserie de Verónica Castro; ¿ella interpretará a la actriz?

Verónica Castro es una de las actrices más queridas y reconocidas en México, además su vida personal también causa interés en el público, por lo que dentro de poco podríamos ver la bioserie que se prepara de la madre de Cristian Castro.

Semanas atrás, Pati Chapoy comentó en Ventaneando que se estaba trabajando en una serie sobre la vida de Verónica Castro, sin embargo, son pocos detalles los que se han revelado al respecto y recientemente Natasha Dupeyrón confirmó que trabajará en la producción.

Fotografía Cortesía

Natasha Dupeyrón confirma bioserie de Verónica Castro

En entrevista con Ventaneando, Natasha Dupeyrón fue cuestionada sobre la bioserie de Verónica y la actriz compartió que sí se hará una producción sobre la también cantante. Natasha también señaló que ella participará en la serie de la vida de Verónica Castro.

“Voy a ser parte de, ahí voy a estar. A Verónica saben que la quiero con todo mi corazón y que me hayan invitado me hace muy feliz”.

Foto: Mezcalent

Al preguntarle si ella será la encargada de dar vida a Verónica Castro, Natasha Dupeyrón mencionó que no podía dar más detalles al respecto. Su respuesta dejó abierta la posibilidad de verla interpretando a la protagonista de importantes telenovelas.

“No… no puedo decir nada”.

Por otra parte, Natasha Dupeyrón comentó que ya se está grabando la serie, pero que a ella aún no la llaman para comenzar las grabaciones de sus escenas.

“No lo sé, yo no (ha comenzado a grabar escenas)”.

IG: Natasha Dupeyrón

Cabe mencionar que también se entrevistó al director Manolo Caro, quien trabajó con Verónica Castro en la serie de Netflix “La Casa de las Flores”, al preguntarle si sabía sobre la bioserie de la actriz, esto comentó.