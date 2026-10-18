¿Estreno simultáneo? Sony revela planes para las películas de The Beatles

¡Maratón beatlemaniaco! Sony revela planes para el estreno de las películas de The Beatles con una propuesta donde no se trate solo de proyectar una una biopic tradicional, sino de transformar la experiencia en las salas en un evento global sin precedentes.

La industria cinematográfica mundial se encuentra al borde de uno de los experimentos más audaces y arriesgados de toda la historia del entretenimiento contemporáneo. La idea de llevar la trayectoria de la banda más importante de todos los tiempos a la gran pantalla ya era un acontecimiento masivo por sí solo, pero los planes que se están orquestando en los despachos ejecutivos de Sony Pictures han elevado la conversación a nuevos niveles.

El cineasta británico Sam Mendes, galardonado con el Premio Oscar por Belleza Americana y responsable de éxitos de taquilla como 1917 y Skyfall, asumió el colosal reto de dirigir cuatro largometrajes independientes, cada uno enfocado de manera minuciosa en la perspectiva de uno de los integrantes del cuarteto de Liverpool.

Sin embargo, lo que millones de beatlemaniacos alrededor del mundo se preguntan es cómo se verán las 4 producciones en el cine. ¿La respuesta? The Beatles – A Four-Film Cinematic Event.

Paul Mescal como Paul McCartney Sony Pictures

Sony planea un estreno simultáneo de las biopics de The Beatles

La premisa impulsada por la productora Pippa Harris y el director Sam Mendes busca trasladar la dinámica moderna del consumo en plataformas de streaming directamente a las salas de cine tradicionales, creando lo que los propios ejecutivos definen como el primer gran momento "maratoneable" en la historia del séptimo arte.

Para lograr que el público responda a esta propuesta logística, Sony Pictures analiza diversas modalidades comerciales; en entrevistas recientes concedidas por los ejecutivos, entre las alternativas que se barajan, está la del estreno simultáneo de las películas de The Beatles en el cine.

Una de las opciones más populares es la de un paquete de boletos para ver las cuatro cintas el mismo día a un menor precio. Aunque el lanzamiento habilitaría la posibilidad teórica de pasar más de ocho horas dentro del cine completando el recorrido, la compañía aclara que el modelo también está pensado para que la audiencia pueda distribuir sus visitas a las salas a lo largo de varias semanas dentro del mismo mes de estreno.

La intención central es que el espectador no perciba las entregas como secuelas distantes en el tiempo, sino como una experiencia inmersiva interconectada donde las historias individuales se cruzan, complementan y potencian mutuamente.

Joseph Quinn como George Harrrison Sony Pictures

Más allá del atractivo comercial y la novedad técnica, existe una razón estratégica meditada para lanzar las cuatro películas de forma coordinada: evitar las inevitables comparaciones mediáticas y las competencias cuantitativas entre las figuras de la banda.

En la industria del cine, la recaudación del primer fin de semana dicta la narrativa del éxito o el fracaso, y un estreno escalonado podría haber generado titulares desfavorables sobre cuál de los cuatro músicos convocó a más espectadores a los cines.

Para proteger la equidad artística de la obra y honrar la memoria de la agrupación, Sony evalúa una maniobra financiera inédita: no publicar los datos de taquilla por separado, sino unificar la recaudación global de los cuatro títulos bajo una sola cifra consolidada.

De este modo, la prensa y los analistas no podrán catalogar la película de John Lennon o Paul McCartney como "más exitosa" que la de George Harrison o Ringo Starr. La propuesta defiende firmemente la idea de que, aunque cada uno posee una vivencia personal única, el valor verdadero reside en la fuerza colectiva del grupo.

Películas de The Beatles vendrán en estreno simultáneo X

Cuatro películas, un universo Beatle

El concepto ideado por Sam Mendes no consiste en fragmentar una sola biopic en cuatro partes cronológicas consecutivas, sino en construir un relato completo sobre el ascenso, el apogeo y la inevitable disolución del grupo musical más grande de la historia.

Cada largometraje cubrirá el arco temporal completo de The Beatles, pero utilizando como filtro exclusivo los ojos, las emociones, los dilemas personales y los recuerdos individuales de uno de sus miembros.

Los actores encargados de llevar a la gran pantalla a John, Paul, George y Ringo son Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan, respectivamente. Ellos y el equipo de producción se han visto grabando en diferentes sets y calles de Reino Unido y España, recreando episodios populares que le dieron un lugar en la historia de los Fab Four.

Con un presupuesto estimado que supera los 400 millones de dólares en conjunto (aproximadamente 100 millones asignados a cada largometraje), la producción a cargo de Neal Street Productions y Sony Pictures ha invertido sumas astronómicas en diseño de vestuario de época, reconstrucciones históricas de lugares legendarios y ambientación detallada.

Las cuatro películas están siendo grabadas de manera consecutiva a lo largo de intensas jornadas de producción. Se espera que el estreno de las películas de The Beatles llegue al cine en abril de 2028.