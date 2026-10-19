Frentes Políticos / 19 de octubre de 2026

1. A ras de piso. La presidenta Claudia Sheinbaum inició recorridos de supervisión por hospitales del IMSS-Bienestar para escuchar directamente a quienes viven la cotidianidad hospitalaria. La idea es detectar cuellos de botella, reducir trámites burocráticos y garantizar medicamentos y atención oportuna. La Presidenta quiere conocer de primera mano lo que ocurre en consultas y urgencias. Primer paso para convertir los reportes en insumos disponibles, procesos ágiles y atención digna. En su primer recorrido, en Yucatán, Sheinbaum interactuó con doctores, enfermeras y derechohabientes en las áreas de consulta y urgencias. Vienen las soluciones.

2. Límites. La Suprema Corte colocó a la UNAM, de Leonardo Lomelí, frente a una obligación que no puede evadirse bajo el argumento de la autonomía. Una obligación que el resto cumple, los lineamientos que prohíben vender comida chatarra en sus instalaciones. Las sanciones aprobadas pueden alcanzar a autoridades universitarias, desde Lomelí hasta directores de facultades e integrantes del Consejo Universitario, por omisión. La máxima casa de estudios tiene razones para defender su autonomía, pero no puede convertirla en salvoconducto frente a las normas sanitarias. Si la ley obliga, toca cumplir; si hay responsabilidades, toca asumirlas.

3. Necesario. Karen Castrejón, dirigente nacional del Verde, mantiene la agenda animalista en la discusión pública y llama a convertir la reforma constitucional contra el maltrato animal en medidas concretas. Mucho se habla del tema, pero la justicia se debilita contra los agresores en el camino. El rescate de más de 40 perros y gatos hacinados en un inmueble de Iztapalapa exhibió la urgencia de pasar de las disposiciones legales a la protección efectiva. La PAOT constató las condiciones en que vivían los animales, mientras la alcaldía gobernada por Aleida Alavez quedó una vez más como el mal ejemplo por no actuar a tiempo. Justicia a los seres sintientes.

4. Reprobado. Ernesto Altamirano, coordinador de MC en Baja California Sur, evidenció al gobierno de Víctor Manuel Castro por rezagos en salud, educación y desarrollo económico. Denunció fallas de climatización y filtraciones en hospitales, carencias de personal y medicamentos en el norte del estado. En educación, señaló las condiciones de la escuela de Todos Santos. También reclamó mejores condiciones para atraer turismo e inversión mediante mayor conectividad aérea, marítima y terrestre. Otro mandatario que no pasa una evaluación.

5. Cada quien sus modos. Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez perfilan candidaturas. Movimiento Ciudadano ya mueve sus piezas para 2027. Mariana Rodríguez Cantú aparece en el radar de Nuevo León; Luis Donaldo Colosio Riojas, en Sonora —por cierto, circula la versión de que Dante Delgado ofreció a Alejandro López Caballero, exalcalde de Hermosillo, la candidatura a la presidencia municipal, lo que motivó su salida del PAN, pero Colosio objetó el pacto y dejaría a Delgado ante la disyuntiva de honrar el compromiso o darle la espalda a López Caballero—; José Luis Pech, en Quintana Roo; Biby Karen Rabelo, en Campeche, y el propio Máynez en Zacatecas. También figuran Grecia Quiroz para Michoacán, Salomón Chertorivski, Aurelio Nuño, Claudia Ruiz Massieu e Ivonne Ortega. MC acusa a Morena de adelantar tiempos con sus coordinaciones, pero explora sus propios perfiles.