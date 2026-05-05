The Rolling Stones ya tienen listo su siguiente movimiento. La banda confirmó el lanzamiento de Foreign Tongues, un nuevo álbum de estudio que llegará el próximo 10 de julio, marcando su regreso tras el éxito de su producción anterior.

El anuncio no llegó solo. Junto con la confirmación, el grupo liberó dos canciones nuevas, dando un primer vistazo al sonido que definirá esta etapa.

Dos canciones que adelantan el sonido del disco Foreign Tongues

El lanzamiento de Foreign Tongues vino acompañado por el estreno de “In the Stars”, elegido como sencillo principal, y “Rough and Twisted”, el tema que abre el álbum.

Ambas canciones ya están disponibles en plataformas digitales y funcionan como una introducción directa a lo que propone el disco: un sonido que mantiene la esencia de la banda, pero con un enfoque más inmediato en la ejecución.

De acuerdo con los primeros comentarios alrededor del lanzamiento, los tracks reflejan una energía directa y sin demasiados rodeos, algo que también se conecta con la forma en la que fue grabado el álbum.

The Rolling Stones anuncian nuevo álbum “Foreign Tongues" X @RollingStones

Un proceso de grabación poco habitual para The Rolling Stones

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Foreign Tongues es la forma en la que se produjo. A diferencia de otros discos del grupo, este material se grabó en menos de un mes en los estudios Metropolis, en Londres.

Para una banda con décadas de trayectoria, este ritmo de trabajo no es lo más común. Sin embargo, según explicó Mick Jagger, la dinámica permitió capturar mejor la energía del momento.

El propio cantante destacó que el entorno de grabación influyó directamente en el resultado, ya que se trataba de un espacio más reducido que favorecía la interacción entre los músicos.

Por su parte, Keith Richards resumió el proceso desde otro ángulo: el disfrute. Para el guitarrista, el álbum responde a la idea de seguir haciendo música desde el gusto personal, sin complicar la ejecución.

En la misma línea, Ronnie Wood señaló que muchas de las canciones se resolvieron en primeras tomas, lo que refuerza la idea de un disco más espontáneo.

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Continuidad tras Hackney Diamonds

El nuevo álbum mantiene una conexión directa con Hackney Diamonds (2023), el trabajo previo de la banda que logró posicionarse en los primeros lugares de listas internacionales y sumar certificaciones importantes.

De hecho, Foreign Tongues vuelve a contar con la producción de Andrew Watt, quien ya había trabajado con el grupo en ese proyecto. Esta continuidad marca una línea clara en el sonido reciente de la banda.

La decisión de repetir equipo creativo apunta a mantener una identidad que ya demostró funcionar tanto a nivel comercial como en recepción crítica.

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Colaboraciones que cruzan generaciones

Otro punto fuerte del disco es su lista de invitados. Foreign Tongues reúne a músicos de distintas épocas del rock, lo que amplía el alcance del proyecto.

Entre los nombres confirmados están Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith y Steve Winwood, cada uno aportando desde su propio estilo.

Sin embargo, hay una colaboración que tiene un peso distinto dentro del álbum. Charlie Watts, histórico baterista de la banda, aparece en el disco a través de una grabación realizada antes de su fallecimiento en 2021.

Su participación no solo suma al sonido del proyecto, también conecta este nuevo material con la historia reciente del grupo.

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Formatos y lanzamiento global

Foreign Tongues estará disponible en varios formatos, desde CD estándar y de lujo, hasta ediciones en vinilo, cassette y cajas especiales de colección.

Además, el sencillo principal tendrá una versión física que se lanzará días después de su estreno digital, ampliando la estrategia de distribución del proyecto.

Con este nuevo material, The Rolling Stones mantienen activa una etapa reciente que combina lanzamientos constantes con giras y apariciones públicas.

El siguiente paso será su presentación oficial, donde la banda ofrecerá más detalles del disco y su proceso creativo.