“A mí me afectó”: Cazzu denuncia violencia económica y habla del valor del dinero en pareja

Cazzu volvió a hablar sobre una etapa complicada de su vida personal. La cantante argentina compartió una experiencia que, según explicó, ha marcado sus últimos años y que también la llevó a cuestionar la manera en que el dinero puede influir en las relaciones personales.

La intérprete de “Con otra” abordó el tema durante una entrevista para el pódcast Ruido y Sentimiento, grabada después de su presentación del pasado 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto, ubicado en San Salvador de Jujuy, Argentina.

Cazzu asegura que sufrió violencia económica y habla de su experiencia

Durante la entrevista, Julieta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, aseguró que ha enfrentado situaciones de violencia económica que, además, se han desarrollado ante la opinión pública.

“Yo en estos últimos tiempos sufrí mucho la violencia económica públicamente. Y no me muevo de ese lugar”, expresó la artista al referirse a lo que ha vivido recientemente.

La declaración surgió mientras conversaba sobre la relación entre el dinero, el respeto y las diferencias culturales que ha identificado a lo largo de su carrera musical.

Cazzu explicó que algunas situaciones pueden interpretarse de manera distinta dependiendo del país y de las ideas que existen alrededor de las personas que tienen recursos económicos.

“He ido viendo que en ciertos lugares donde me he hecho muy popular, la cultura de la gente de cómo ve a los que tienen plata está equivocada, está mal”, comentó.

Para la cantante, contar con mayores ingresos no debería convertirse en una condición que determine la manera en que alguien trata a otra persona, especialmente dentro de una relación.

En ese sentido, sostuvo que la posición económica es una circunstancia que puede cambiar y que no debería utilizarse para establecer diferencias de poder o justificar determinadas conductas.

Aunque sus palabras se difundieron en medio de su conflicto con Christian Nodal, la artista no señaló expresamente al intérprete de regional mexicano como responsable de la violencia económica que mencionó.

Cazzu reveló que sufrió violencia económica y reflexionó sobre el dinero en las relaciones durante una entrevista reciente. IG cazzu

La disputa entre Cazzu y Christian Nodal por su hija Inti

La relación entre Cazzu y Christian Nodal terminó en 2024, después de que ambos artistas se convirtieran en padres de Inti, quien nació en septiembre de 2023.

Desde su separación, la vida personal de los cantantes ha recibido una atención constante, particularmente por las diferencias que han surgido en torno a la crianza de la menor.

Entre los asuntos que han trascendido públicamente se encuentran los permisos para viajar con su hija y las condiciones relacionadas con su cuidado.

Estas diferencias han provocado que distintas declaraciones de la cantante argentina sean interpretadas a partir de su relación anterior, incluso cuando ella no menciona directamente a Nodal.

La entrevista en Ruido y Sentimiento no incluyó detalles suficientes para establecer una relación directa entre su señalamiento de violencia económica y algún procedimiento legal específico.

Cazzu reveló que sufrió violencia económica y reflexionó sobre el dinero en las relaciones durante una entrevista en Argentina. Mezcalent

Cazzu reflexiona sobre el dinero y el mensaje de su canción Chapeadora

La conversación también permitió que Cazzu revisara algunas de las ideas que había expresado anteriormente a través de su música, especialmente en canciones relacionadas con la independencia económica de las mujeres.

Una de ellas fue Chapeadora, tema en el que aborda las relaciones de pareja y la importancia de conservar la autonomía financiera.

La cantante reconoció que su manera de pensar ha cambiado desde que escribió esa canción y que actualmente observa algunas de sus letras desde una perspectiva diferente.

“A mí me pasa que a veces yo canto ‘Chapeadora’ y ya no soy la persona que pensaba eso”, señaló durante la entrevista.

Pese a ello, explicó que continúa valorando la forma en que algunas jóvenes han interpretado el mensaje de la canción y lo han relacionado con la necesidad de mantener sus propios recursos.

Para la artista, resulta importante que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su dinero y no dependan completamente de otra persona dentro de una relación sentimental.

También cuestionó la idea de que acumular riqueza sea el objetivo principal de la vida, una percepción que, según comentó, ha observado entre parte del público que consume música urbana.

Cazzu aseguró que sufrió violencia económica y habló sobre la importancia de mantener la independencia financiera en las relaciones. IG cazzu

Cazzu cuestiona al trap y explica su cambio musical con Latinaje

Además de abordar sus experiencias personales, Cazzu habló sobre la influencia que ha tenido el trap en la manera en que algunos jóvenes entienden el éxito y el dinero.

La cantante consideró que determinadas letras y discursos del género han contribuido a presentar la riqueza como una de las principales aspiraciones personales, incluso por encima de los proyectos o las metas profesionales.

Durante la conversación, recordó que llegó a encontrarse con jóvenes cuyo único objetivo declarado era convertirse en millonarios, sin tener claro qué querían hacer para conseguirlo.

“Fue una consecuencia terrible”, afirmó al referirse a esa percepción que identificó dentro de una parte de la cultura del trap.

Sus diferencias con el entorno musical también influyeron en la transformación artística que desarrolló con Latinaje, un proyecto en el que incorporó otros sonidos y referencias de la música latinoamericana.

Según relató, mientras trabajaba en Nena trampa atravesaba un periodo de tristeza y frustración que la llevó a preguntarse cuánto tiempo más quería permanecer dentro de aquella escena.

“Me estaba lastimando mucho la escena. Ya no lo podía soportar”, recordó sobre las dificultades que enfrentó antes de modificar el rumbo de su carrera.

La artista explicó que las relaciones personales dentro del género urbano habían comenzado a desgastarla y que ese malestar terminó influyendo en sus decisiones creativas.