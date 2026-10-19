La Velada del Año por Netflix: todo lo que se sabe del acuerdo con Ibai Llanos

Netflix ha dado un paso importante en su apuesta por los eventos en directo al convertirse en la nueva casa de La Velada del Año durante las ediciones de 2027, 2028 y 2029.

El anuncio se realizó este 19 de octubre y confirma un acuerdo entre la plataforma de streaming e Ibai Llanos para llevar uno de los espectáculos más populares de internet a una audiencia internacional.

La noticia marca un nuevo capítulo para el evento, que comenzó en 2021 como una competencia de boxeo entre creadores de contenido y que, con el paso de los años, se ha convertido en una producción de gran escala que combina deporte, música y entretenimiento. Ahora, con Netflix como nueva plataforma de retransmisión, La Velada busca ampliar todavía más su alcance.

Netflix retransmitirá La Velada del Año en 2027, 2028 y 2029

La Velada del Año por Netflix. YT Netflix

El acuerdo contempla las próximas tres ediciones del evento, correspondientes a 2027, 2028 y 2029. De esta manera, Netflix se incorpora a uno de los proyectos más reconocibles de Ibai Llanos y apuesta por un formato que ha demostrado su capacidad para reunir a millones de espectadores en torno a una retransmisión en directo.

Según el anuncio oficial, la colaboración permitirá que La Velada llegue a una audiencia global a través de la plataforma. Sin embargo, todavía no se han hecho públicos todos los detalles del contrato, por lo que quedan cuestiones por aclarar sobre las condiciones de emisión y el alcance exacto de los derechos adquiridos.

La noticia también abre interrogantes sobre el futuro de las retransmisiones en otras plataformas, como Twitch, YouTube y TikTok, que han formado parte de la distribución del evento en ediciones anteriores.

¿Será exclusiva de Netflix?

La Velada del Año por Netflix. YT Netflix

Uno de los aspectos que más interés ha despertado es la posible exclusividad de la retransmisión. Algunos señalan que Netflix habría adquirido los derechos de emisión en directo a escala mundial. No obstante, el comunicado oficial confirma el acuerdo para los próximos tres años, sin detallar públicamente todas las cláusulas relacionadas con la exclusividad.

Por ahora, no se puede asegurar qué ocurrirá con los clips, los resúmenes, las emisiones parciales o el contenido promocional que pueda publicarse en las redes sociales de Ibai. Estos detalles dependerán de las condiciones definitivas del acuerdo y de los anuncios que realicen ambas partes.

No obstante, lo que sí está confirmado es que la incorporación de La Velada a Netflix encaja en la estrategia de la compañía de ampliar su oferta de contenido en directo. La plataforma busca propuestas capaces de reunir a grandes audiencias en momentos concretos, generar conversación en redes sociales y atraer a públicos que quizá no consumen habitualmente sus series y películas.

En este sentido, el evento de Ibai tiene varias características que lo convierten en una apuesta atractiva. Sus participantes cuentan con comunidades propias, la preparación de los combates genera expectativa durante meses y las actuaciones musicales amplían el interés más allá del boxeo.

Un evento que crece desde el 2021

La primera edición de La Velada del Año se celebró en 2021 y reunió a creadores de contenido en combates de boxeo amateur. Desde entonces, el proyecto ha evolucionado tanto en producción como en asistencia y audiencia.

En 2024, el evento llegó al estadio Santiago Bernabéu, mientras que la quinta edición, celebrada en 2025, alcanzó un pico de 9.3 millones de espectadores simultáneos, según las cifras recogidas por Netflix en su anuncio.

La sexta edición, celebrada en 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, amplió su distribución a Twitch, YouTube y TikTok. Según Europa Press, la cita reunió a 80.000 asistentes y superó los 34 millones de dispositivos únicos.

Estas cifras ayudan a entender por qué La Velada se ha convertido en un producto atractivo para una plataforma que busca consolidar su presencia en el entretenimiento en directo.

¿Cuándo será La Velada del Año 2027 y dónde se celebrará?

La Velada del Año por Netflix. YT Netflix

Aunque Netflix ya ha confirmado las tres próximas ediciones, todavía quedan muchos detalles por anunciar sobre La Velada del Año 2027.

Por ahora, no se han confirmado oficialmente la fecha exacta, la ciudad, el estadio ni los participantes que formarán parte de la cartelera. Tampoco se conocen los artistas invitados o el horario definitivo de la retransmisión.

Estos anuncios suelen generar una gran expectativa entre los seguidores del evento, especialmente porque los combates y la participación de determinados creadores forman parte de la conversación durante los meses previos.

En el caso de los seguidores de México y otros países latinoamericanos, también será importante conocer los horarios de emisión y las opciones de acceso que ofrecerá Netflix en cada territorio.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos es un streamer, creador de contenido y empresario español nacido el 26 de marzo de 1995 en Bilbao. Comenzó su carrera como comentarista de videojuegos, especialmente de League of Legends, y poco a poco se convirtió en una de las figuras más populares de internet en español. Su carisma, sentido del humor y capacidad para conectar con el público le permitieron ampliar su contenido más allá de los videojuegos y colaborar con deportistas, artistas y otras personalidades famosas.

Uno de sus mayores éxitos es La Velada del Año. Con el paso de los años, el espectáculo ha crecido hasta llenar grandes estadios y reunir a millones de espectadores en internet.

Además de La Velada del Año, Ibai ha participado en otros proyectos destacados, como la Kings League, donde es presidente del equipo Porcinos FC.

Su trayectoria demuestra cómo los creadores de contenido pueden desarrollar proyectos de gran escala y competir por la atención del público con los medios tradicionales.