Metallica mantiene su gira 'M72' en marcha y abre 12 fechas nuevas para 2027

Con 45 años en los escenarios, Metallica no da muestras de que tengan pensado bajar el ritmo o alejarse de ellos. La legendaria banda estadunidense anunció que, tras su residencia en la Sphere en Las Vegas, Life Burns Faster, su gira M72 tendrá nuevas fechas para el 2027 y en las que estarán acompañados de Limp Bizkit y Avatar.

“¡Nos lo estamos pasando tan bien en el camino que vamos a mantener la gira M72 en marcha! Hemos añadido 12 conciertos más en Norteamérica para 2027 y contaremos con la compañía de nuestros amigos de gira Limp Bizkit y Avatar, que regresan a nuestra fiesta M72.

“Por supuesto, mantendremos la misma producción única en estadios con el escenario central –tipo "in the round"– situado a la altura de la línea de 50 yardas, y con el Snake Pit en el centro del escenario ofreciendo una visión de 360° del espectáculo”, se lee en un comunicado publicado en su página oficial.

La banda comenzó el M72 Tour en abril de 2023, y desde entonces han visitado 26 países, ofreciendo 99 conciertos hasta el momento con la misma producción en cada uno y tocando más de una fecha en cada ciudad.

Pero en este tramo de la gira, Metallica realizará conciertos individuales visitando una mezcla de estadios de la NFL y la CFL (Canadian Football League), recintos universitarios y estadios de equipos de futbol tanto masculinos como femeninos, arrancando en Vancouver, Canadá y terminando en Salt Lake City en Estados Unidos.

Cada concierto en estadio ofrece diversas Enhanced Experiences (experiencias mejoradas), que van desde acceso a encuentros con la banda (meet and greet), visitas guiadas a la producción y el escenario, y comida y bebida en el Black Box Lounge, hasta entrada anticipada al recinto y acceso al ya mencionado Snake Pit”, se lee.

Ciudad de Mexico, 20 de septiembre de 2024. Concierto del grupo Metallica en la CDMX. Foto: Daniel Betanzos

Metallica piensa en todo, por eso la banda no dudó en regresar la popular entrada I Disappear Ticket, el pase definitivo para el fan que quiera estar en todos los conciertos. También habrá paquetes de viaje disponibles para todas las sedes, que incluyen hotel, entrada y pases de transporte local.

Las Enhanced Experiences, las entradas para el Snake Pit y los paquetes de viaje estarán disponibles a partir de las preventas para el club de fans, que comienzan el lunes 21 de septiembre a las 10:00 a.m. hora local de Los Ángeles, 12:00 del día en México, pero se tendrá que contar con un código de venta que se puede conseguir en la página oficial de la banda, quienes destinarán una aprte de las ganancias a organizaciones benéficas. La venta general comenzará el 25 de septiembre.

Ciudad de Mexico, 22 de septiembre de 2024. Concierto de Matellica en la CDMX. Foto: Pável Jurado

“Como siempre, una parte de la recaudación de cada entrada vendida se destinará a organizaciones benéficas locales a través de nuestra fundación, All Within My Hands. Creada en 2017 para retribuir a las comunidades que han apoyado a Metallica a lo largo de los años, All Within My Hands ha recaudado más de 20 millones de dólares.

“Ha otorgado 19 millones de dólares en subvenciones a programas de educación técnica y profesional —incluida la innovadora iniciativa Metallica Scholars, que ya cumple ocho años—, más de 8.8 millones para combatir la inseguridad alimentaria y más de 6.2 millones para labores de ayuda en casos de desastre y otros servicios locales esenciales en todo el mundo”, señala.

Nuevas fechas para el M72 Tour 2027