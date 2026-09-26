“Los únicos e inigualables ¡Maná!”: Eddie Vedder presenta a los mexicanos en el Ohana Fest 2026

Si esperar más de 24 años para llegar al Vive Latino fue un triunfo rotundo para Maná, presentarse ayer, como headliners, en el Ohana Fest 2026 de la mano de Eddie Vedder, va más allá.

Sí, el viernes por la noche, la agrupación de Guadalajara hizo historia convirtiéndose en la primera banda mexicana en encabezar la décima edición del festival creado por el vocalista de Pearl Jam en 2016, que combina la música con la conservación ambiental y que se lleva a cabo este fin de semana en las playas de Doheny State Beach, en Dana Point, California.

“Solo quiero que sepan cuánto significa para nosotros, quiero decir, todas las bandas, pero este grupo en particular, 40 años juntos, tienen el sorprendente logro de tener más shows con sold out en Los Ángeles que cualquier otro artista en la historia.

Así que queríamos expresar nuestra gratitud y lo que significa para nosotros que hayan aceptado nuestra invitación de tocar en este escenario relativamente pequeño esta noche. También debo decir que son grandes amigos del medio ambiente y estamos muy agradecidos de que estarán aportando al ambiente de Ohana esta noche. Los únicos e inigualables Maná”, lanzó Vedder para recibir en el escenario a Fher, Alex, Juan Calleros y Sergio.

La banda originaria de Guadalajara, que celebra 40 años de existencia, subió al escenario como parte de su Vivir Sin Aire Tour, y no dejaron a una sola de las más de 14 mil personas sin subirse a la fiesta latina de los Maná con rolas como Oye Mi Amor, Clavado en un Bar y Rayando El Sol, entre otras.

La banda mexicana Maná en su presentación en el festival Ohana 2026 Cortesía OCESA

Con la buena onda y energía que los caracteriza, Maná desplegó durante una hora y 15 minutos, no sólo las canciones que los han consolidado como una de las bandas más importantes de la escena, sino que se plantaron como una de las más comprometidas con las causas sociales y ecológicas con proyectos ambientales mediante Fundación Ecológica Selva Negra, una iniciativa que forma parte de la identidad pública del grupo.

Pura nostalgia rockera

El bloque de cierre de la noche del viernes, a cargo de Eddie Vedder & Friends, que acabó convirtiendo en el set sorpresa de Pearl Jam, tocó durante una hora y 45 minutos en donde Billly Idol y Abe Laboriel Jr. fueron los invitados de la noche.

Antes de que Dana Point se volviera el epicentro de una gran fiesta de clausura. Vedder hizo lo propio manteniendo la idea de que sería él, con algunos amigos, los que estarían en el escenarios. Así que el set lo arrancó con Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, a la cual siguió Far Behind.

Pero fue cuando llegó el turno de I’m One, original de The Who, que Vedder decidió invitar al escenario a Billy Idol, quien a sus 70 años acompañó al cantante en el clásico, dejando claro que a sus 70 años, Idol aún tiene cuerda para rato.

Fue entonces cuando todo se volvió de “amigos” a “leyenda”. En julio de 2025, Matt Cameron, baterista de Pearl Jam por 27 años, dijo adiós a la banda, y la gran incógnita es quien sería el baterista de la banda si se presentarían el domingo en el festival. Bueno, la respuesta llegó pronto.

Abe Laboriel Jr., baterista de Paul McCartney, se unió a Pearl Jam tras la batería durante una actuación sorpresa anunciada originalmente bajo el nombre de Eddie Vedder and Friends. La banda subió al escenario y comenzó con Corduroy, seguida de Hail Hail, Scared of Fear, Wishlist y Dark Matter.

El resto de la actuación incluyó temas como I Got Id, Do the Evolution, Green Disease, Lukin y Porch, a las que se sumaron los clásicos Better Man, Even Flow y versiones de Sonic Reducer de Dead Boys y Baba O'Riley de The Who.

No quedó claro de inmediato si Abe será el bataco permanente de Pearl Jam, sin embargo, Vedder dio que estaba "cubriendo el puesto esa noche". Pearl Jam volverá al escenario del festival Ohana el domingo por la noche, la cual es, hasta ahora, el único otro concierto programado para 2026.