Ejae, la voz de Rumi en Las guerreras K-pop, se casa con Sam Kim en Corea del Sur

De acuerdo con la revista Vogue, la cantante y compositora Ejae contrajo matrimonio con el exproductor musical Samuel Kim el pasado 17 de octubre, en una celebración realizada en Seúl, Corea del Sur. La pareja eligió un lugar con un significado especial para la novia y organizó varios eventos que combinaron sus raíces culturales con momentos importantes de su historia juntos.

La revista compartió detalles de la boda de Ejae, una celebración que destacó no solo por las tradiciones coreanas, sino también por los recuerdos familiares que hicieron de este día un momento especial para los recién casados.

Foto: X @EJAEDaily

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Ejae y Sam Kim?

La relación entre Ejae y Samuel Kim surgió a partir de su pasión compartida por la música. En mayo de 2017, un amigo en común los presentó para trabajar en una sesión de composición que se llevó a cabo en el estudio instalado en la casa de Sam.

Aunque al principio su vínculo se mantuvo en el terreno profesional, la convivencia durante las sesiones musicales les permitió conocerse mejor. Ejae recordó que, además de trabajar en algunas canciones, lograron establecer una conexión personal.

Con el paso del tiempo, la relación tomó un rumbo romántico. Fue durante una salida nocturna cuando Sam decidió expresarle sus sentimientos a la artista. Desde entonces, ambos permanecieron juntos hasta dar el siguiente paso en su historia.

Foto: X @EJAEDaily

¿Por qué eligieron Seúl para celebrar su boda?

La pareja decidió casarse en Seúl, una elección que les permitió incorporar elementos de su herencia cultural en los festejos. Las actividades comenzaron con una ceremonia tradicional coreana conocida como Paebaek, seguida de una fiesta de bienvenida en la que los invitados disfrutaron de platillos de fusión coreana.

Foto: X @EJAEDaily

Uno de los detalles más emotivos fue la elección del lugar donde intercambiaron sus votos. El recinto tenía un valor sentimental para Ejae, pues sus abuelos habían vivido en la casa que se encontraba en esa propiedad cuando ella era pequeña.

Este recuerdo familiar convirtió el escenario de la ceremonia en un espacio especialmente significativo para la cantante, quien pudo celebrar su matrimonio en un sitio ligado a su infancia.

¿Cómo fue la recepción de los recién casados?

Después de la ceremonia, los festejos continuaron con una recepción en una casa de cristal ubicada dentro de la misma propiedad. El encuentro estuvo marcado por la música y el baile, en un ambiente pensado para compartir la celebración con sus seres queridos.

Ejae’s wedding dress 💕✨ https://t.co/9b0x4QTwrz https://t.co/4wW4ScrbLD — Ejae Daily✨Time After Time 🎶 (@EJAEDaily) October 19, 2026

De esta manera, Ejae y Sam Kim reunieron en su boda distintos aspectos de su historia: desde el encuentro que tuvieron gracias a la música hasta las tradiciones y los recuerdos familiares que forman parte de sus vidas.

La celebración del 17 de octubre marcó una nueva etapa para la pareja, que después de varios años de relación decidió formalizar su unión en un lugar lleno de significado personal.