Jueves audiencia de vinculación a proceso de exfiscal de Chihuahua

El juez que lleva el caso del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fijó para el próximo jueves la audiencia de vinculación a proceso. Además, determinó que el imputado podrá enfrentar el proceso en libertad, pero no podrá salir del país.

Como parte de las medidas cautelares, ordenó que entregue su pasaporte y visa, permanezca en la ciudad y acuda a firmar ante el Poder Judicial cada 39 días mientras dure el proceso judicial.

Los abogados del exfiscal general de Chihuahua, Héctor Villasana y Luis Villegas, solicitaron la duplicidad del término constitucional para la audiencia de vinculación a proceso, por lo que el juez estableció que se celebre el próximo jueves.

El juez Luis Alberto Simental abrió este domingo la primera audiencia contra Jáuregui Moreno con la presentación de testimonios de agentes de la Policía Estatal, quienes presuntamente presenciaron la participación de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el aseguramiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

El Ministerio Público presentó a varios testigos con identidad reservada. La mayoría ya había rendido declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) y participó en el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, donde dos agentes de la CIA murieron en un accidente cuyas circunstancias no han sido aclaradas por completo.

Los abogados de Jáuregui Moreno han insistido en que las imputaciones son inconsistentes y sostienen que se trata de una maniobra política para impedir que el exfiscal contienda por la presidencia municipal de Chihuahua bajo las siglas del PAN.

Señalan la participación de cuatro agentes de la CIA

Entre los testimonios presentados destaca la referencia a cuatro agentes de la CIA que habrían participado en el operativo de El Pinal. Dos de ellos murieron cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un profundo barranco, presuntamente después de que el conductor se quedara dormido.

Durante su declaración ante el juez, el exfiscal César Jáuregui Moreno manifestó que no tenía claro cuáles eran los delitos que se le imputaban.

También consideró que, entre las aproximadamente 45 declaraciones presentadas, ninguna lo señala directamente como responsable de los hechos que se le atribuyen.

El Gobierno de Chihuahua acusa a Jáuregui de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, delitos previstos en los artículos 253 y 260 del Código Penal del estado. Según la acusación, sus acciones habrían permitido que los cuatro agentes de la CIA participaran en el operativo, incluso portando armas de fuego.

Por separado, la FGR acusa al exfiscal de traición a la patria, al considerar que permitió la participación de extranjeros en actividades presuntamente prohibidas por la Constitución. En relación con esta investigación, se ejecutó una orden de aprehensión federal en su contra.

De acuerdo con la acusación estatal, el exfiscal habría ordenado y coordinado la participación de cuatro personas de nacionalidad extranjera en el operativo realizado el 16 de abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos.

Para ocultar la participación de los agentes, Jáuregui habría declarado que estos murieron en un accidente después de acudir a una capacitación sobre drones en el mismo lugar.

Militantes del PAN exigen la liberación de César Jáuregui

Durante la primera audiencia, un grupo numeroso de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y simpatizantes de la posible candidatura de Jáuregui a la presidencia municipal de Chihuahua permaneció frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia para exigir su liberación.

Los manifestantes acusaron a la gobernadora María Eugenia Campos de ejercer persecución política contra el exfiscal.

En el lugar, los simpatizantes reunieron alrededor de 2 mil firmas para exigir la liberación de Jáuregui Moreno.