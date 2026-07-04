¡Habrá show musical! Maná encabezará el espectáculo de medio tiempo en el México vs Inglaterra

La emoción por el partido entre México e Inglaterra sigue creciendo y ahora suma un ingrediente inesperado. La banda Maná será la encargada de amenizar el medio tiempo del esperado encuentro, una noticia que ha emocionado tanto a los aficionados al futbol como a los seguidores del rock en español.

El duelo, que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final, ha generado una gran expectativa. Además de lo que ocurra en la cancha, el espectáculo musical promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La presentación también llega en medio de la polémica que protagonizó Liam Gallagher, vocalista de Oasis, quien pronosticó una contundente victoria de Inglaterra sobre México y recibió una respuesta por parte de Fher, líder de Maná.

Maná confirma que tocará en el medio tiempo del México vs Inglaterra

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de Maná, donde la agrupación compartió una fotografía para confirmar que formará parte del espectáculo de medio tiempo del partido.

"Nos vemos el domingo en el medio tiempo. Prepárense para cantar a todo pulmón", escribió la banda.

La publicación estuvo acompañada del mensaje "Vamos por todo, México", en apoyo a la Selección Mexicana previo al encuentro que se disputará el 5 de julio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte).

Controversia que generó Liam Gallagher

El anuncio de Maná llega después de la controversia que generó Liam Gallagher al asegurar en redes sociales que Inglaterra vencería a México por 5-0.

Las declaraciones del cantante de Oasis no solo provocaron cientos de comentarios entre los aficionados, sino también una respuesta directa de Fher, vocalista de Maná.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0; a ver, no manches, ubícate, güey. 5-0, cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”.

El intercambio rápidamente se volvió viral y aumentó la expectativa en torno al partido.

Así será el espectáculo de medio tiempo con Maná

Esta edición marcará un momento especial, ya que el encuentro contará con un espectáculo musical durante el medio tiempo encabezado por una de las bandas más importantes del rock en español.

Los integrantes de Maná, originarios de Guadalajara, también participaron en la inauguración del Mundial 2026, celebrada el pasado 11 de junio en México.

Maná se une al México vs Inglaterra con un inesperado espectáculo de medio tiempo Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Ahora volverán a formar parte de la fiesta futbolera con una presentación durante los 15 minutos del descanso, ofreciendo un espectáculo que combinará la pasión por el futbol con la música frente a miles de aficionados.