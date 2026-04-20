"No necesito que todo el mundo me ame", Jackson Wang habla del disco 'Magicman 2' y su show en CDMX

El mundo artístico lo absorbió.

Estar activo constantemente y mantener una energía alta buscando la aceptación del público llevó al cantante Jackson Wang a un punto de introspección, a replantearse quién es y, con ello, intentar vivir plenamente de su autenticidad para mostrársela a su audiencia.

Con su disco Magic Man, lanzado en 2022, Wang exploró por primera vez esa sensibilidad que en otros momentos artísticos —como cuando pertenecía al grupo de K-Pop GOT7— no había podido explotar; hoy presenta en México la continuación de su experiencia más íntima con la música.

En ese entonces tenía una disquera; yo no quise proyectar una imagen impecable, sólo tenía que escuchar lo que me decían y hacerlo, ésa es la realidad. Pero ahora, tras mi faceta como solista, ya no quiero vivir en esa sombra. Siento que después de todos estos años, mi audiencia merece honestidad de mi parte. Sólo quiero asegurarme de que reciban lo real. También quiero que sepan que, sea lo que sea este artista, actuación o entretenimiento, al final del día es sólo otra carrera. Así que no piensen demasiado en ellos. Yo soy un ejemplo”, expresó Wang en entrevista con Excélsior

En esa búsqueda de identidad propia, creó su propia disquera para tener independencia y libertad creativa: Team Wang Records. Bajo este sello ha realizado ya cinco discos que han evolucionado en sonido hasta explorar una energía más oscura, con matices distorsionados, pero sin alejarse completamente de su esencia: el pop.

Parte de la experiencia que podrán vivir en México con Magicman World Tour II Team Wang Records

Sólo sentí que 'Magicman 2' era uno de esos álbumes que quería sacar como ser humano, simplemente como artista. Es uno de ésos que necesitaba lanzar por mi identidad y para asegurarme de que mis fans sepan que comparto con ellos lo que he vivido y cómo me recuperé de momentos adversos, porque creo que todos tienen su propia versión oscura. Cuando atraviesen esa misma penumbra, espero que puedan inspirarse. El mensaje es que todos pasan por momentos difíciles, así que está bien transitar por eso”, detalló el originario de Hong Kong.

Los cambios, sin embargo, a veces pueden ser complejos y provocar temor. La solución para Wang es actuar, seguir sus instintos y necesidades artísticas, sin detenerse a pensar si habrá a quienes no les guste el nuevo rumbo.

Realmente no lo pienso tanto. Me he dado cuenta de que, a mis 32 años, tendemos a analizar todo demasiado. Siento que nada supera la verdad, los hechos y la honestidad. Y ya está. No necesito que todo el mundo me admire o me ame. Si crees en lo que hago, eres bienvenido; y si no, entonces adiós”, sostuvo el intérprete del hit LMLY

Hoy, lo más importante para él es ser fiel a sí mismo y a sus seguidores, con quienes disfruta convivir y ofrecerles experiencias en vivo donde puedan conocerlo de cerca, tal como sucederá esta noche en el Palacio de los Deportes.

“Es mi elección estar con los fans. Todo es una elección en la vida y la mía es estar muy cerca de mi audiencia. Nada importa más que ellos para mí. Nada importa más que eso... y también mi familia”, afirmó Jackson.

Fue esgrimista y lleva una vida saludable. Team Wang Records

Su pasión se extiende a otros rubros. Quien fuera esgrimista profesional antes de migrar por completo a la música, ahora explora el mundo de los negocios con Team Wang Design.

Sólo quería hacer lo que quisiera hacer. Es muy simple. Desde mi línea de moda hasta otras cosas que estoy preparando, es pura pasión y dedicación. Es algo que quiero ver existiendo en el mundo. Me gusta el proceso; en cada etapa aprendo, cometo errores y mejoro cada vez más”, reconoció.

Todo tiene ciclos de aprendizaje. Así como aprendió a defender su autenticidad al volverse solista, ahora asimila el precio de ser un líder de empresa, diseñador y músico simultáneamente.

Cuando la gente me pregunta qué hago en mi tiempo libre, la respuesta es que no tengo. Siempre estoy en una llamada o en una reunión. Intento encontrar momentos personales, pero no está funcionando muy bien. A medianoche sigo trabajando porque, cuando estoy en Asia, el occidente está despierto y viceversa. No tengo opción, pero trato de ser más inteligente al respecto y dejar que los profesionales se encarguen de lo suyo”, compartió.

La CDMX es la única capital en Latinoamérica dentro de las ciudades que más escuchan su música en el mundo. Team Wang Records

Por ahora, decide disfrutar su estancia en Latinoamérica y el calor de los fans mexicanos.

“Aquí disfrutan más la vida y hacen fiestas intensas. Para mí es más dinámico y lo aprecio mucho. Por eso amo estar en Latinoamérica y cómo es la gente aquí; realmente se involucran con el mensaje que compartes”, concluyó. No te pierdas esta noche a Jackson Wang en el Palacio de los Deportes.