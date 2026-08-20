Madonna apoyó a Sam Smith tras las fuertes críticas por Unholy: ¿Qué fue lo que hizo?

Madonna estuvo cerca de Sam Smith durante uno de los periodos más complicados de su carrera. Tres años después de la polémica actuación de Unholy en los Grammy, el cantante contó cómo reaccionó la Reina del Pop ante las críticas que estaba recibiendo.

¿Qué hizo Madonna por Sam Smith tras la polémica de Unholy?

Sam Smith recordó lo ocurrido en 2023 durante una entrevista con Zane Lowe. El cantante explicó que Madonna estuvo pendiente de la conversación que surgió alrededor de Unholy y se puso en contacto con él para saber cómo se encontraba.

El gesto tuvo especial importancia para Smith porque ocurrió cuando enfrentaba críticas por su música, su imagen y la presentación que realizó junto a Kim Petras durante los Grammy 2023.

“Hay artistas actuales que ni siquiera saben que aquello sucedió. Ella, en cambio, en cuanto ocurrió, se aseguró de ponerse en contacto conmigo”, explicó Smith al recordar el apoyo que recibió de Madonna.

Según el cantante, la intérprete de Like a Prayer suele estar al tanto de lo que ocurre con los artistas queer y de las noticias relacionadas con la comunidad LGBTQ+.

Ese interés fue una de las razones por las que Smith sintió que Madonna entendía lo que estaba atravesando. Su relación después crecería hasta llegar a una colaboración musical.

Madonna apoyó a Sam Smith tras las críticas por Unholy. IG madonna e IG samsmith

¿Qué pasó con Unholy y por qué Madonna intervino?

Unholy fue lanzada por Sam Smith y Kim Petras en septiembre de 2022 y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de ambos artistas.

La canción alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100 y meses después obtuvo el Grammy a Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo.

Su presentación durante la ceremonia de 2023, sin embargo, generó una conversación diferente. Smith apareció vestido de rojo y utilizó un sombrero con cuernos, mientras el escenario incorporó fuego y otros elementos relacionados con la estética de la canción.

La actuación recibió críticas, principalmente de sectores conservadores en Estados Unidos. A eso se sumaron comentarios dirigidos contra la apariencia de Smith y la forma en que estaba mostrando una nueva etapa de su carrera.

Madonna estuvo presente aquella noche y tuvo un papel directo en la presentación. La cantante fue la encargada de presentar a Sam Smith y Kim Petras antes de que interpretaran Unholy.

Su participación no terminó cuando se apagaron las cámaras. De acuerdo con lo contado ahora por Smith, Madonna se comunicó con él después de que comenzaron las críticas.

Sam Smith considera a Madonna una figura importante en su vida. Spotify

¿Por qué Sam Smith considera a Madonna como una madre?

El apoyo de Madonna dejó una impresión importante en Sam Smith. Durante su conversación con Zane Lowe, el cantante habló sobre el lugar que la artista ocupa actualmente en su vida.

“La artista que se ha convertido en la más importante de mi vida, a quien tuve la oportunidad de conocer y con la que me pude comunicar, es Madonna”, contó.

Smith fue todavía más directo al explicar cómo percibe actualmente su relación con ella.

“Madonna es como una madre para mí; es alguien fuera de serie, increíble”, aseguró.

Sam asegura que una parte importante de esa admiración también está relacionada con la historia que Madonna ha construido junto a la comunidad LGBTQ+ durante varias décadas.

El cantante considera que ese vínculo puede encontrarse en diferentes etapas de su música y destacó el impacto que sus canciones han tenido para distintas generaciones.

“Siento que su música es un salvavidas para las personas queer”, señaló.

Madonna y Sam Smith colaboraron en la canción Vulgar. IG madonna

Madonna ha mantenido una larga relación con la comunidad LGBTQ+

La cercanía de Madonna con la comunidad LGBTQ+ comenzó mucho antes de su encuentro con Sam Smith.

Durante la década de los 80, cuando la crisis del VIH y sida provocaba miedo y desinformación, la cantante utilizó su fama para hablar públicamente sobre el tema y apoyar campañas relacionadas con la prevención.

En 1989, su álbum Like a Prayer incluyó información sobre el sida dentro de sus primeras ediciones físicas. En aquel momento, hablar abiertamente de la enfermedad todavía generaba rechazo en distintos sectores de Estados Unidos.

Su música también incorporó elementos de la cultura queer. Uno de los ejemplos más conocidos llegó con Vogue en 1990, canción inspirada en el voguing y la escena ballroom de Nueva York.

Décadas después, Smith considera que Madonna continúa prestando atención a los problemas que enfrentan los artistas LGBTQ+ dentro de la industria musical.