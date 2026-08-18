¡Se volvió tradición! Las fotos de Sam Smith en Coyoacán que conquistaron a fans mexicanos

Sam Smith volvió a demostrar que su relación con México va mucho más allá de los escenarios. Durante su actual estancia en la Ciudad de México, el cantante británico aprovechó un espacio entre sus presentaciones para regresar a uno de sus lugares favoritos: la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán.

Sam Smith visita por cuarta vez la Casa Azul de Frida Kahlo

La visita ocurrió este martes 18 de agosto de 2026, un día después de que el intérprete iniciara su esperada residencia en el Auditorio Nacional. Y aunque se encuentra en el país para presentar su música, Smith parece tener claro que cada visita a México merece también un encuentro con el arte y la cultura.

Sam Smith regresó a la Casa Azul de Frida Kahlo durante su estancia en Ciudad de México y aseguró que visitar el recinto “le llena el alma”. IG samsmith

A través de Instagram, el artista compartió una serie de fotografías de su recorrido por el museo, donde posó frente a los característicos muros azules del inmueble que alguna vez fue hogar de Frida Kahlo y Diego Rivera.

Debe ser la cuarta vez que visito este santuario”, escribió Smith, quien describió su regreso como una especie de “peregrinación artística personal” que realiza cada vez que está en México y que, aseguró, “se me llena el alma”.

El cantante británico convirtió su cuarta visita a la Casa Azul en una emotiva tradición cada vez que viaja a México. IG samsmith

Lo que más llamó la atención de sus seguidores es que esta no es la primera vez que visita el recinto.

En las imágenes, el cantante aparece con un look relajado compuesto por jeans, botas cafés, gorra y una camisa a cuadros sin mangas. También compartió momentos junto a su prometido, el diseñador Christian Cowan, quien lo acompaña durante parte de esta visita al país.

¿Qué lugares ha visitado Sam Smith en México?

La relación de Sam Smith con México no es nueva. En diferentes visitas, el cantante ha mostrado interés por conocer lugares emblemáticos, probar la gastronomía local y disfrutar de algunos de los espacios culturales más reconocidos.

Sam Smith también ha disfrutado de otros aspectos de la cultura local, como los tacos y espacios naturales de Guadalajara. IG samsmith

Antes de llegar a la Ciudad de México, incluso fue visto en Guadalajara comiendo tacos en un mercado y recorriendo el Bosque Los Colomos junto a Cowan. Estas experiencias han contribuido a que sus seguidores mexicanos lo perciban como una celebridad que realmente disfruta descubrir el país.

¿Por qué Sam Smith visita siempre la Casa Azul en México?

Sin embargo, la Casa Azul parece ocupar un lugar especial en su itinerario. La residencia donde nació y vivió Frida Kahlo se convirtió en museo y conserva parte importante de la historia personal y artística de la pintora.

El artista compartió fotografías frente a los emblemáticos muros azules de la Casa Azul y recibió una ola de cariño de sus fans mexicanos. IG samsmith

Por ello, la insistencia de Smith en regresar cada vez que visita México ha generado simpatía entre sus fans.

En esta ocasión, además, el cantante posó junto a la placa que recuerda que Frida Kahlo y Diego Rivera habitaron el inmueble entre 1929 y 1954. También mostró algunos elementos del acervo que forman parte del recorrido.

Sam Smith conquista a México

La visita a Coyoacán ocurrió en medio de una agenda especialmente importante para Smith. El artista comenzó el 17 de agosto su residencia en el Auditorio Nacional como parte de su To Be Free Tour, con varias presentaciones programadas en la capital.

La visita ocurrió después del primer concierto de Sam Smith en el Auditorio Nacional como parte de su gira To Be Free. IG samsmith

Durante el primer concierto, el cantante presentó un repertorio que incluyó temas como Love Is a Stillness, Everlasting Love e I'm Not the Only One. Además, el público mexicano tuvo la oportunidad de escuchar parte de su nuevo material antes del lanzamiento de su próximo álbum.

Mientras Smith continúa con sus conciertos en la Ciudad de México, sus fotografías desde Coyoacán rápidamente provocaron una lluvia de comentarios. Algunos usuarios incluso bromearon con que, después de tantas visitas, el intérprete de Stay With Me ya debería considerarse mexicano.

Ya eres mexicano”, “México te ama” y “Quédate siempre aquí” fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Y es que, entre conciertos, tacos, paseos y ahora una cuarta visita a la Casa Azul, Sam Smith parece haber creado su propio ritual cada vez que pisa territorio mexicano: cantar para sus fans, explorar el país y regresar al lugar que, según sus propias palabras, siempre consigue llenarle el alma.