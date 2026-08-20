Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, en la lista de los más buscados en Rusia

Conor Kennedy, conocido principalmente por su romance con Taylor Swift, se encuentra en la lista internacional de personas más buscadas en Rusia, de acuerdo con la agencia estatal rusa TASS.

El romance entre Taylor Swift y Conor Kennedy fue uno de los noviazgos más llamativos de la cantante en 2012, en buena parte porque él pertenecía a una de las familias más famosas de Estados Unidos. Conor es hijo de Robert F. Kennedy Jr. y Mary Richardson Kennedy, y nieto de Robert F. Kennedy, hermano del expresidente John F. Kennedy.

El romance duró apenas unos meses. En octubre de 2012 se confirmó que Taylor y Conor habían terminado. Una fuente cercana a la cantante explicó que se trató principalmente de un problema de distancia y agendas.

Exnovio de Taylor Swift en lista de los más buscados en Rusia

Exnovio de Taylor Swift en la lista de los más buscados en Rusia. @jconorkennedy

Conor Kennedy fue incluido en la lista internacional de personas buscadas por Rusia, acusado de actuar como mercenario para las fuerzas armadas ucranianas.

Fue el 12 de agosto pasado que el Tribunal de Distrito Basmanny de Moscú autorizó la detención de Conor en ausencia bajo el artículo 353 del Código Penal ruso, que tipifica la “participación de un mercenario en un conflicto armado o acción militar”.

Dicha decisión abre un nuevo frente de tensión diplomática entre Moscú y Washington.

La pena por lo que se le acusa oscila entre siete y 10 años de prisión en caso de ser detenido.

Según lo comunicado por la agencia estatal rusa, el equipo legal de Kennedy ‘no estuvo de acuerdo con esta decisión y la apeló’, aunque el tribunal de apelaciones ratificó el fallo.

Conor Kennedy combatió en secreto tras la invasión rusa

Exnovio de Taylor Swift en la lista de los más buscados en Rusia. @jconorkennedy

Conor, hijo de Robert F. Kennedy Jr., se incorporó de manera secreta en 2022 a la Legión Internacional de Ucrania para combatir tras la invasión rusa. En ese momento tenía 28 años, estudiaba Derecho en Georgetown y no contaba con experiencia militar previa. Según explicó, decidió viajar a Ucrania después de sentirse profundamente impactado por la guerra y quiso hacerlo sin recibir un trato especial por pertenecer a la familia Kennedy.

Kennedy reconoció que no era un buen tirador, aunque aseguró que estaba en buena condición física y dispuesto a aprender. Fue enviado al frente nororiental, en la zona de Járkov, y permaneció en Ucrania aproximadamente dos meses y medio antes de regresar a Estados Unidos para continuar con sus estudios.

Tras su regreso, describió la experiencia como aterradora, pero también aseguró que llegó a disfrutar algunos aspectos de la vida como soldado. Destacó la diversidad de sus compañeros de la Legión y expresó su admiración por quienes combatían en Ucrania, además de considerar que la guerra tendría importantes consecuencias para el futuro de la democracia.

Vi mucho y sentí mucho. Me gustó ser soldado, más de lo que esperaba. Da miedo. Pero la vida es simple, y las recompensas por encontrar el coraje y hacer el bien son sustanciales”, escribió en una publicación en aquel entonces.

Su decisión sorprendió incluso a su familia, ya que Conor había ocultado su viaje y les hizo creer que no aceptaría un trabajo de verano en Los Ángeles. Sus familiares terminaron sospechando que estaba fuera del país por movimientos registrados en su tarjeta de crédito. Cuando descubrieron que se encontraba en Ucrania, su padre reaccionó con una mezcla de preocupación y orgullo por la decisión de su hijo.

Taylor-Conor, un breve romance

Exnovio de Taylor Swift en la lista de los más buscados en Rusia. @taylorswift

La relación entre Taylor Swift y Conor Kennedy se habría dado porque él estaba estudiando y ella se encontraba completamente concentrada en la promoción de su álbum Red. Para entonces, según esa versión, llevaban más de un mes sin verse.

La relación terminó justo cuando Red estaba por convertirse en uno de los grandes momentos de la carrera de Taylor. Esto hizo que muchos seguidores comenzaran a preguntarse si alguna de las canciones del álbum estaba inspirada en Conor.

La canción más relacionada con el romance fue “Begin Again”, aunque Taylor nunca confirmó públicamente que la canción fuera específicamente sobre él.

El romance Taylor-Conor quedó como uno de los capítulos más breves, pero curiosos de la vida sentimental de Swift: duró alrededor de tres meses, involucró a una de las familias políticas más famosas de Estados Unidos y estuvo rodeado de rumores sobre una posible boda, una mansión comprada cerca de los Kennedy y canciones de Red.

¿Qué hace actualmente Conor?

Exnovio de Taylor Swift en la lista de los más buscados en Rusia. @jconorkennedy

Después de regresar de Ucrania, Conor Kennedy retomó sus estudios de Derecho en Georgetown University Law Center, donde obtuvo su título de Juris Doctor (J.D.) en 2023. Antes de estudiar Derecho, había cursado Historia y Literatura en la Universidad de Harvard.

Actualmente, Conor se dedica a la abogacía y trabaja como abogado asociado en Wisner Baum, en Los Ángeles. Ahí forma parte del equipo que lleva casos relacionados con Zantac, un medicamento contra la acidez, y representa a personas que han presentado demandas por este producto en California y Delaware.

Su vida profesional tomó así un rumbo muy distinto al de su experiencia en Ucrania. Después de pasar alrededor de 10 semanas combatiendo en la Legión Internacional, regresó a Estados Unidos para continuar con su formación y comenzar su carrera como abogado. La propia firma en la que trabaja también destaca su experiencia en Ucrania como parte de su trayectoria.

En cuanto a su vida personal, Kennedy ha mantenido un perfil relativamente discreto. En 2024 se comprometió con la cantante brasileña Giulia Be y, según reportes recientes, ambos se casaron en marzo de 2026.