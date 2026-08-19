Madonna impacta en Grecia para sus 68 años con un espectacular vestido de Dolce & Gabbana

Madonna volvió a demostrar que no existen reglas cuando se trata de celebrar. La Reina del Pop cumplió 68 años rodeada de su familia, amigos y su pareja, Akeem Morris, durante una escapada a la isla griega de Corfú.

Así celebró Madonna sus 68 años en Grecia

La cantante compartió algunos de los momentos más especiales de la celebración a través de Instagram, donde publicó un carrusel que dejó ver el ambiente íntimo y desenfadado de la fiesta.

La Reina del Pop reunió a cinco de sus seis hijos y a su pareja en una celebración llena de música y tradición. IG

En las imágenes aparecen cinco de sus seis hijos: Lourdes Leon, Rocco Ritchie, Mercy James y las gemelas Stella y Estere, además de Morris, de 30 años.

La celebración principal tuvo lugar en una taberna tradicional del pueblo de Kouramades, donde la familia disfrutó de música en vivo y de una de las costumbres más conocidas de las celebraciones griegas: romper platos.

Madonna resumió el espíritu de la noche con una frase que parecía escrita para ella: comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos y alimentar a los gatos.

La Reina del Pop disfrutó de una celebración íntima que combinó lujo, familia y costumbres griegas. IG

Madonna festeja su cumpleaños rodeada de sus hijos en Corfú

Entre los momentos que más llamaron la atención estuvo el baile de Lourdes y Rocco, quienes participaron en una danza en círculo al ritmo de música tradicional. Las fotografías mostraron escenas mucho más espontáneas, entre ellas algunas en las que Madonna aparece dando de comer a unos gatos que se acercaron al lugar.

Lourdes, Rocco, Mercy, Stella y Estere acompañaron a Madonna durante su especial festejo en Corfú. IG

Rocco y Mercy fueron los encargados de llevar hasta la mesa la tarta de cumpleaños, una creación con forma de corazón decorada con un gran ojo turco en tonos blanco y dorado.

Durante su estancia en Grecia, la familia también aprovechó para disfrutar del mar y conocer algunos de los paisajes más emblemáticos del país. La artista incluso visitó Meteora, famoso por sus monasterios construidos sobre imponentes formaciones rocosas.

La celebración incluyó una tarta en forma de corazón, música en vivo y una tradicional cena griega. IG

El espectacular look de Dolce & Gabbana que lució Madonna

Para la noche principal, Madonna eligió una espectacular creación de Dolce & Gabbana perteneciente a su colección Alta Moda 2026.

El vestido, de una delicada tonalidad azul, estaba cubierto de bordados, lentejuelas y aplicaciones florales tridimensionales en colores intensos.

La cantante sorprendió con un espectacular vestido de Dolce & Gabbana para celebrar su cumpleaños en Grecia. IG

Las flores de diferentes dimensiones aportaron volumen al diseño, mientras que las sandalias doradas de tacón y la joyería de gran formato elevaron todavía más el estilismo.

El look quedó rematado con un llamativo tocado floral que hacía eco de los motivos del vestido y reforzaba la estética teatral que Madonna ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

En otra de las veladas del viaje, la intérprete de Like a Virgin lució un vestido blanco de encaje con transparencias, acompañado por cinturón, múltiples collares con cruces y una colección de brazaletes de colores.

La elección coincidió con el código de vestimenta de la celebración, pues varios de los invitados acudieron vestidos de blanco y se reunieron alrededor de una larga mesa iluminada por hileras de luces.

Madonna demostró su pasión por la moda con dos impactantes looks durante su viaje por Grecia. IG

Madonna lidera nominaciones a los MTV VMAs 2026

La celebración llegó pocos días después de que Madonna se convirtiera en la artista con más nominaciones a los MTV Video Music Awards 2026. La cantante recibió 11 candidaturas, entre ellas las de Artista del Año, Canción del Año y Video del Año.

Además, su proyecto Confessions II continúa generando conversación tras su lanzamiento, acompañado por Confessions II: The Film.

Para musicalizar su publicación de cumpleaños, Madonna eligió precisamente “B-Day Song”, tema que grabó junto a M.I.A. y que forma parte de la edición deluxe de MDNA.