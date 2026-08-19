Madonna impacta en Grecia para sus 68 años con un espectacular vestido de Dolce & Gabbana
Madonna celebró sus 68 años en Grecia rodeada de sus hijos y su pareja Akeem Morris.
Madonna volvió a demostrar que no existen reglas cuando se trata de celebrar. La Reina del Pop cumplió 68 años rodeada de su familia, amigos y su pareja, Akeem Morris, durante una escapada a la isla griega de Corfú.
Así celebró Madonna sus 68 años en Grecia
La cantante compartió algunos de los momentos más especiales de la celebración a través de Instagram, donde publicó un carrusel que dejó ver el ambiente íntimo y desenfadado de la fiesta.
En las imágenes aparecen cinco de sus seis hijos: Lourdes Leon, Rocco Ritchie, Mercy James y las gemelas Stella y Estere, además de Morris, de 30 años.
La celebración principal tuvo lugar en una taberna tradicional del pueblo de Kouramades, donde la familia disfrutó de música en vivo y de una de las costumbres más conocidas de las celebraciones griegas: romper platos.
Madonna resumió el espíritu de la noche con una frase que parecía escrita para ella: comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos y alimentar a los gatos.
Madonna festeja su cumpleaños rodeada de sus hijos en Corfú
Entre los momentos que más llamaron la atención estuvo el baile de Lourdes y Rocco, quienes participaron en una danza en círculo al ritmo de música tradicional. Las fotografías mostraron escenas mucho más espontáneas, entre ellas algunas en las que Madonna aparece dando de comer a unos gatos que se acercaron al lugar.
Rocco y Mercy fueron los encargados de llevar hasta la mesa la tarta de cumpleaños, una creación con forma de corazón decorada con un gran ojo turco en tonos blanco y dorado.
Durante su estancia en Grecia, la familia también aprovechó para disfrutar del mar y conocer algunos de los paisajes más emblemáticos del país. La artista incluso visitó Meteora, famoso por sus monasterios construidos sobre imponentes formaciones rocosas.
El espectacular look de Dolce & Gabbana que lució Madonna
Para la noche principal, Madonna eligió una espectacular creación de Dolce & Gabbana perteneciente a su colección Alta Moda 2026.
El vestido, de una delicada tonalidad azul, estaba cubierto de bordados, lentejuelas y aplicaciones florales tridimensionales en colores intensos.
Las flores de diferentes dimensiones aportaron volumen al diseño, mientras que las sandalias doradas de tacón y la joyería de gran formato elevaron todavía más el estilismo.
El look quedó rematado con un llamativo tocado floral que hacía eco de los motivos del vestido y reforzaba la estética teatral que Madonna ha convertido en una de sus principales señas de identidad.
En otra de las veladas del viaje, la intérprete de Like a Virgin lució un vestido blanco de encaje con transparencias, acompañado por cinturón, múltiples collares con cruces y una colección de brazaletes de colores.
La elección coincidió con el código de vestimenta de la celebración, pues varios de los invitados acudieron vestidos de blanco y se reunieron alrededor de una larga mesa iluminada por hileras de luces.
Madonna lidera nominaciones a los MTV VMAs 2026
La celebración llegó pocos días después de que Madonna se convirtiera en la artista con más nominaciones a los MTV Video Music Awards 2026. La cantante recibió 11 candidaturas, entre ellas las de Artista del Año, Canción del Año y Video del Año.
Además, su proyecto Confessions II continúa generando conversación tras su lanzamiento, acompañado por Confessions II: The Film.
Para musicalizar su publicación de cumpleaños, Madonna eligió precisamente “B-Day Song”, tema que grabó junto a M.I.A. y que forma parte de la edición deluxe de MDNA.