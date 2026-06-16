Lupillo Rivera confirma que continuará la disputa legal contra Belinda

La disputa legal entre Lupillo Rivera y Belinda continúa sin señales de una posible conciliación. A casi un año de que la cantante iniciara acciones legales en su contra por presunta violencia digital y mediática, el cantante dejó claro que no contempla llegar a un acuerdo y que está dispuesto a seguir adelante con el proceso.

En recientes declaraciones a Jukent ante medios de comunicación, Rivera reiteró que su postura no ha cambiado y que serán los equipos jurídicos quienes se encarguen de resolver el caso en los tribunales.

Lupillo rechaza posible negociación:

El cantante negó que haya buscado acercarse a Belinda para resolver el conflicto fuera de los juzgados. Además, aseguró que tampoco existe interés de su parte en modificar el contenido de su libro autobiográfico, donde hace referencia a la relación que habría sostenido con la artista.

Rivera afirmó que continuará defendiendo su posición y sostuvo que no tiene intención de retirar los pasajes que forman parte de la publicación, pese a las controversias que estos han generado.

Foto: Instagram belindapop

El origen de la controversia:

El conflicto entre ambos artistas comenzó tras la publicación de "Tragos amargos", la autobiografía de Lupillo Rivera. En la obra, el cantante comparte diversos episodios de su vida personal y profesional, incluyendo detalles relacionados con su presunto romance con Belinda.

Algunos de los señalamientos contenidos en el libro provocaron la reacción de la también actriz, quien posteriormente emprendió acciones legales argumentando presunta violencia digital y mediática.

Foto: Instagram lupilloriveraofficial

Las medidas impuestas:

Tras la demanda presentada por Belinda, las autoridades determinaron una serie de medidas cautelares dirigidas al cantante. Entre ellas se incluyó la restricción de contacto con la artista y la eliminación de contenidos considerados perjudiciales para su imagen.

Sin embargo, Rivera decidió responder mediante una contrademanda, lo que derivó en un proceso legal que permanece vigente.

Foto: Instagram belindapop

Un conflicto que sigue sin resolverse:

Aunque en meses anteriores trascendió la posibilidad de un acercamiento entre las partes para poner fin a la disputa, las recientes declaraciones del cantante indican que, por ahora, no existe intención de alcanzar un acuerdo.

De esta manera, el enfrentamiento legal entre Lupillo Rivera y Belinda continúa abierto, mientras ambas partes mantienen sus respectivas posturas y el caso sigue avanzando por la vía jurídica.