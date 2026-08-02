Rosalía pide disculpas en Argentina por video del Mundial: “Madre mía, qué lío el otro día”

Rosalía pide disculpas en su concierto en Argentina por el video que compartió durante el Mundial: “Madre mía, qué lío el otro día”. La cantante española se vio envuelta en un escándalo mediático durante las últimas semanas, desencadenando críticas por parte de sus fans y hasta un intento de cancelación.

Y es que en la actualidad, un movimiento inadvertido en las aplicaciones móviles puede desencadenar una oleada masiva de reacciones en cadena, demostrando la fina línea que separa el afecto del público de una controversia internacional de gran magnitud.

La expectativa generada por el regreso de Rosalía a Argentina para su "Lux Tour" se vio matizada por malentendidos virales, demostrando el inmenso peso que las narrativas digitales ejercen sobre la percepción de los fanáticos y el artista a nivel personal.

Rosalía pide disculpas en Argentina Instagram @rosalia.vt

¿Qué desencadenó la cancelación de Rosalía por parte de los argentinos?

Durante el contexto del Mundial 2026 y el triunfo de la selección española, Rosalía republicó un video de TikTok de la actriz e influencer Mia Khalifa, donde esta última celebraba el triunfo del combinado español sobre el conjunto albiceleste, utilizando como fondo musical el tema "La Perla", perteneciente al trabajo discográfico de Rosalía.

El problema no radicó únicamente en la música, sino en la frase adjunta en la publicación original y los fragmentos líricos seleccionados. La combinación de la frase sobre la derrota deportiva con los versos de la canción fue interpretada por los argentinos como una burla directa y una provocación hacia el sentimiento nacionalista de la afición.

La acción fue percibida por miles de personas como una toma de postura hostil hacia el país que se disponía a recibir a la cantante de “Con altura” en pocas semanas.

La indignación en plataformas como X e Instagram escaló de los comentarios de molestia a acciones concretas por parte de los seguidores. En cuestión de horas, surgieron campañas espontáneas que promovían la devolución de los boletos para las fechas programadas en Buenos Aires.

Asimismo, la cuenta de Rosalía se llenó de comentarios de odio hacia la cantante por parte del público argentino, señalando que no quería verla en concierto y que debería estar agradecida con su audiencia.

Rosalía pide disculpas en Argentina X @updaterosalia

Rosalía pide disculpas a argentinos por video del Mundial

En su primera fecha en concierto en Argentina, Rosalía tomó el micrófono para pedir disculpas a su público y aclarar lo sucedido por culpa de aquel video.

Con visible emotividad y ante un estadio repleto de fanáticos, tomó el micrófono para relatar el contexto exacto en el que ocurrió la equivocación. La artista admitió que se encontraba navegando en la aplicación de manera distraída cuando se topó con el video. Al escuchar los acordes de su propia pista musical, actuó por impulso sin detenerse a examinar el texto descriptivo ni la connotación del mensaje.

Rosalía expresó la incomodidad y el pesar que le produjo todo el revuelo causado, asegurando que jamás existió una mala intención detrás:

Madre mía, qué lío el otro día. Yo estaba scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le di un reposteo ahí. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención. Me supo fatal lo ocurrido.

Añadió que lo que más le dolería en la vida sería que su audiencia creyera que no hay un profundo respeto y aprecio hacia ellos.

Rosalía pide disculpas en Argentina Instagram @rosalia.vt

Recordó con nostalgia los inicios de su carrera internacional y la relevancia que tuvo el territorio argentino para catapultar su proyecto musical hacia la industria global. La intérprete enfatizó el rol fundamental que han jugado los fanáticos sudamericanos en la consolidación de su trayectoria profesional.

Habló de cómo fue en el festival Lollapalooza en Argentina cuando Rosalia se sintió aceptada como artista, por primera vez, fuera de casa. Con esa idea del “you made it”; ya que quedó impactada por la energía y la entrega incondicional de los asistentes.

La cantante catalana reafirmó su admiración, catalogando a los espectadores locales como una de las audiencias más apasionadas del planeta gracias a su capacidad de cantar cada tema con una entrega desbordante.

Manifestó que su afecto por la nación se mantiene intacto a pesar de las controversias y agradeció el respaldo de quienes decidieron acompañarla esa noche a pesar de los malentendidos de las semanas previas.