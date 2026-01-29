Belinda gana 'Mejor Canción' en los TikTok Awards 2026, pero no asistió a la premiación

Los TikTok Awards 2026 ya comenzaron a dejar momentos inesperados. Uno de los más comentados fue el triunfo de La Cuadrada, interpretada por Belinda y Tito Double P, que se llevó el premio a Mejor Canción pese a que ninguno de los dos artistas asistió a la gala, por lo que el galardón quedó sin ser recibido en el escenario.

TikTok Awards: una premiación que nació desde la viralidad

En pocos años, TikTok pasó de ser una aplicación de videos cortos a convertirse en uno de los principales motores de consumo cultural en internet. Su crecimiento durante la pandemia consolidó una comunidad global capaz de impulsar tendencias musicales, carreras artísticas y fenómenos virales en cuestión de días.

Ese impacto llevó a la plataforma a crear una ceremonia anual dedicada a reconocer tanto a creadores de contenido como a artistas y canciones que lograron conectar con millones de usuarios a través de trends, audios y videos replicados de forma masiva.

En ese contexto, la categoría de Mejor Canción se ha convertido en una de las más relevantes, ya que refleja no solo éxito comercial, sino circulación orgánica y apropiación colectiva dentro de la plataforma.

La Cuadrada, la canción más viral del año

Durante la gala de los TikTok Awards 2026 se anunció que La Cuadrada fue elegida como la canción más viral del año, tras acumular miles de videos creados por usuarios que utilizaron el audio para bailes, lip syncs, sketches y reinterpretaciones personales.

El tema destaca por su fusión entre el pop latino y los corridos tumbados, un cruce de géneros que se ha vuelto cada vez más frecuente en TikTok y que ha permitido que artistas de distintos perfiles amplíen su audiencia.

Aunque el premio fue anunciado en vivo, no hubo discurso de agradecimiento ni presencia en el escenario, ya que tanto Belinda como Tito Double P se encontraban ausentes de la ceremonia.

La ausencia que marcó el momento

La falta de los intérpretes fue uno de los elementos que más llamó la atención durante la entrega. En una premiación caracterizada por presentaciones, discursos breves y agradecimientos en tiempo real, el hecho de que nadie subiera a recibir el galardón convirtió el anuncio en un momento atípico.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente el motivo de la ausencia de ambos artistas, ni si enviaron un mensaje grabado o una declaración posterior. Aun así, el premio quedó registrado como uno de los triunfos musicales más relevantes del año dentro de la plataforma.

Belinda y su nueva etapa musical

El reconocimiento consolida la etapa reciente de Belinda, quien en los últimos años ha explorado nuevos territorios sonoros alejándose de su imagen clásica de pop. Con su faceta conocida en redes como “Beli-k”, la cantante se ha integrado a la ola del corrido tumbado, colaborando con artistas del regional mexicano y conectando con audiencias más jóvenes.

Su presencia en TikTok ha sido constante, no solo como artista, sino como figura que entiende el lenguaje de la plataforma y su capacidad para amplificar canciones a través de tendencias virales.

Tito Double P: del compositor al intérprete viral

Por su parte, Tito Double P, cuyo nombre real es Jesús Roberto Laija García, se ha posicionado como uno de los compositores y artistas más influyentes del movimiento de corridos tumbados. Aunque inicialmente destacó por escribir para otros intérpretes, en los últimos años ha fortalecido su carrera como cantante.

El éxito de La Cuadrada refuerza su presencia en TikTok, una plataforma clave para el regional mexicano contemporáneo, donde los corridos tumbados han encontrado un espacio natural para circular entre audiencias jóvenes.