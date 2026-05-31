Belinda termina las grabaciones de Carlota y se despide de la soledad de la emperatriz con un posteo en sus historias de Instagram sobre la esperada serie de televisión, una gran apuesta para el siguiente año en HBO.

Para la cantante, equilibrar la intensidad de un rodaje de época con la vida cotidiana frente a los reflectores representó uno de los retos más demandantes de su trayectoria profesional.

Después de seis extenuantes meses de filmación en diversos escenarios, la intérprete se ha despedido formalmente de la producción de Carlota, una ambiciosa serie dramática de corte histórico que promete sumergir a los espectadores en los pasajes más íntimos, pasionales y trágicos de una de las figuras más enigmáticas del pasado de México.

La producción, que ha despertado una expectativa en toda la industria del entretenimiento, marca el regreso por la puerta grande de Belinda al terreno de los dramas de época de gran presupuesto, consolidando su evolución artística y dejando en claro que está lista para volver a conquistar la pantalla chica.

Belinda termina las grabaciones de 'Carlota' Instagram @belindapop

Belinda se despide de Carlota en Instagram

Mediante historias a través de su cuenta de Instagram, Belinda anunció el fin de las grabaciones de la serie Carlota. Tras 6 meses de trabajo, interpretar a la emperatriz dejó una profunda huella en la actriz y cantante.

La artista no escatimó en palabras para describir el nivel de entrega que requirió este trabajo, asegurando de forma contundente que depositó su propia alma, sus lágrimas y toda su energía en cada una de las escenas grabadas para la producción.

En sus declaraciones de despedida, agradeció al equipo de trabajo y al resto del elenco; también confirmó que este proyecto le exigió un nivel de madurez interpretativa que nunca antes había tenido que poner a prueba en sus proyectos anteriores:

Carlota me ha enseñado tanto y me ha transformado [...] Siento un esfuerzo y una alegría, deseo que todo este esfuerzo haya valido la pena, dejé mi alma en esta serie… Mil veces Carlota. Gracias mi emperatriz.

Belinda termina las grabaciones de 'Carlota' Instagram @belindapop

La soledad de convertirse en emperatriz

Belinda también admitió haberse sentido “solita” durante las grabaciones de Carlota y encontró en su perrito “poppercito” a un compañero, sobre todo en el último mes de rodaje:

Gracias por llegar a mi vida cuando más solita me he sentido! Has sido un gran compañerito para mí!! Hiciste que este último mes no fuera tan difícil, gracias mi pequeño emperador.

La estrella de la música pop lleva la parte protagónica tanto del personaje como del proyecto completo, acompañada del actor Jaime Lorente, quien da vida a Maximiliano de Habsburgo.

Durante estos 6 meses de grabaciones, Belinda no solo compartió escenas en Carlota, sino también fue parte de la canción oficial del Mundial 2026 junto a los Ángeles Azules, grabando en las calles de la CDMX, entre otros proyectos y apariciones.

Belinda termina las grabaciones de 'Carlota' Instagram @belindapop

¿Qué sabemos sobre la serie Carlota?

Con las grabaciones de Carlota oficialmente concluidas y el proceso de postproducción en marcha, la expectativa sobre la serie no ha hecho más que crecer.

De acuerdo con información oficial, el programa que será transmitido por HBO Max retratará a la pareja europea, Carlota y Maximiliano, en su llegada a México y su intento de consolidar el imperio en medio de la pasión y las complejidades políticas del siglo XIX.

El guion se enfocará en las dinámicas de poder, los secretos de alcoba, las traiciones políticas y la vertiginosa caída de un imperio que estaba destinado al fracaso desde su concepción.

La actuación de Belinda promete ser el gran motor de la narrativa, acompañada de un gran elenco, como Mabel Cadena y Sebastián Zurita.

Sin fecha de estreno programada, se espera que Carlota llegue a la plataforma de HBO a finales de 2026 y principios de 2027.