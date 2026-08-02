Victoria Ruffo habla de la supuesta separación de José Eduardo y Pao Dalay

Los rumores sobre una presunta crisis entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay han generado diversas reacciones en redes sociales. En medio de las especulaciones, Victoria Ruffo fue cuestionada por la prensa acerca de la situación sentimental de su hijo y respondió con el sentido del humor que la caracteriza.

La actriz dejó claro que desconoce cualquier problema entre la pareja y reiteró que se trata de un asunto que únicamente les corresponde a ellos.

Muchos fans consideran que Tessa heredó el carisma de la familia Derbez. IG

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la supuesta separación de José Eduardo y Pao Dalay?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Victoria Ruffo respondió a las preguntas relacionadas con las versiones que aseguran que José Eduardo Derbez y Paola Dalay atraviesan una crisis de pareja.

La actriz explicó que no tiene conocimiento de algún conflicto entre ellos y afirmó que ese tipo de situaciones pertenecen exclusivamente al ámbito privado de la pareja.

Yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa, mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada.

Ruffo evitó confirmar cualquier versión relacionada con una posible ruptura y mantuvo la postura de no intervenir en la vida sentimental de su hijo.

A mí no me gusta meterme en lo que no me importa.

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La protagonista de telenovelas explicó que siempre ha procurado orientar a José Eduardo con valores que considera importantes para la vida familiar.

Siempre le he dado buenos consejos, de que sea buen hijo, padre, marido, hermano, entonces trae una raíz y una formación que espero que así sea. Ni le pregunto, ya es un señor mi hijo

Además, comentó que actualmente José Eduardo se encuentra en España y aseguró que lo percibe tranquilo y feliz disfrutando de su tiempo junto a su hija.

No obstante, cuando fue cuestionada sobre la relación que mantiene con su nuera, Paola Dalay, respondió con una frase que rápidamente llamó la atención.

Yo nunca me he llevado bien con mi nuera.

Tras provocar algunas risas entre los presentes, aclaró que la convivencia entre ambas se basa en el respeto.

Me llevo bien en lo que se puede, en lo que se lleva uno, tampoco es de cacerolazos.

La actriz añadió que mantienen una relación cordial y cercana dentro de lo que considera natural para la dinámica familiar.

Victoria Ruffo habla de la separación de José Eduardo Derbez y Pao Dalay IG

¿Por qué comenzaron los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Pao Dalay?

Las especulaciones surgieron principalmente en redes sociales, donde comenzaron a difundirse versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

Los rumores tomaron fuerza después de que la creadora de contenido Chamonic asegurara que Paola habría ocultado o eliminado algunas fotografías en las que aparecía junto a José Eduardo.

A esto se sumaron varias publicaciones y respuestas compartidas por la madre de Tessa, las cuales algunos usuarios interpretaron como posibles indirectas relacionadas con la fidelidad, la honestidad y los problemas dentro de una relación sentimental.

Por otra parte, también comenzaron a circular versiones sobre una supuesta química entre José Eduardo y una de las colaboradoras de su pódcast Mixologando. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba que confirme esas versiones, por lo que todo permanece en el terreno de la especulación.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez

La frase de Victoria Ruffo que desató reacciones entre los seguidores de la pareja

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el encuentro con la prensa ocurrió cuando Victoria Ruffo habló sobre la convivencia que mantiene con Paola Dalay.

Aunque en un principio afirmó, entre risas, que nunca se ha llevado bien con su nuera, después explicó que ambas mantienen una relación respetuosa y que cada una lleva su propia vida, por lo que no existe una convivencia constante.

Las declaraciones de la actriz provocaron distintas reacciones entre los seguidores de la familia Derbez, especialmente porque coincidieron con los rumores sobre una supuesta crisis de pareja entre José Eduardo y Paola.

Sin embargo, días antes, la influencer respondió a varias preguntas de sus seguidores durante una dinámica en su cuenta de TikTok, en la que aclaró algunos de los rumores que circulan sobre su vida personal y su relación.

Uno de los cuestionamientos señalaba que la gente asumía que Victoria Ruffo era "una suegra súper estricta e imponente".

Paola negó esa percepción y aseguró que la actriz tiene una personalidad completamente distinta.

Falso, es lindísima, es muy buena onda, muy consentidora, muy simpática y tiene humor negro.

Con esa respuesta, la influencer respaldó la buena relación que mantiene con Victoria Ruffo y desmintió la imagen de una suegra complicada que algunos usuarios habían construido en redes sociales.

Hasta el momento, ni José Eduardo Derbez ni Paola Dalay han confirmado una separación o una crisis en su relación. Mientras continúan las especulaciones en redes sociales, Victoria Ruffo prefirió mantenerse al margen de la vida sentimental de su hijo y reiteró que solo dará importancia a lo que él decida compartir con su familia. Por ahora, las versiones sobre una ruptura permanecen sin confirmación oficial.