La exnovia de Liam Payne se borra tatuaje en honor al fallecido cantante; esta es la razón

La exnovia de Liam Payne se borra un tatuaje en honor al fallecido cantante; Kate Cassidy compartió la razón detrás de esta decisión que causó polémica en redes sociales.

La influencer y creadora de contenido estadounidense conocida por haber sido la última pareja sentimental del fallecido exintegrante de One Direction, Liam Payne tomó la determinación de iniciar un tratamiento dermatológico para eliminar un grabado de sus extremidades.

Como era de esperarse, un simple clip mostrando el procedimiento médico bastó para desencadenar una oleada de teorías, críticas y preguntas entre los fanáticos.

Ante la bola de nieve mediática y las interpretaciones erróneas que sugerían un supuesto intento por "borrar el pasado" o minimizar su historia de amor con el cantante, la propia creadora de contenido tuvo que salir a dar su declaración.

Exnovia de Liam Payne se borra tatuaje en honor al cantante Instagram @kateecass

Exnovia de Liam Payne se borra tatuaje en honor al cantante

Todo comenzó con un video publicado en la cuenta oficial de TikTok de Kate Cassidy donde mostró el proceso para remover los tatuajes en su mano; al mismo tiempo, también compartió una historia en Instagram donde se veía cómo se borraba el tatuaje “444”, que compartía con Liam Payne.

En las imágenes se apreciaba a la influencer de 27 años mientras un especialista aplicaba ráfagas de luz láser sobre la piel de su mano, un procedimiento reconocible para quienes buscan desvanecer la pigmentación de la tinta de manera progresiva.

Las reacciones en la sección de comentarios no se hicieron esperar. Una parte de la audiencia reaccionó de forma impulsiva, acusando a la modelo de intentar desprenderse de la memoria del fallecido artista o de querer cerrar de golpe un capítulo de su vida sin el respeto que la comunidad esperaba.

Exnovia de Liam Payne se borra tatuaje en honor al cantante Facebook

Lejos de guardar silencio o dejar que las especulaciones empañaran la memoria de su expareja, Cassidy decidió tomar el control de la narrativa.

Con un tono sereno, empático pero sumamente firme, grabó un nuevo mensaje en sus plataformas aclarando que la remoción no obedecía a un deseo de olvidar a Liam Payne ni a un arrepentimiento emocional sobre el tiempo que compartieron juntos, sino a circunstancias técnicas relacionadas con la ejecución original del tatuaje.

Cassidy aseguró que los tatuajes nunca le habían gustado estéticamente y que prefería quitárselos para volver a hacerlos de la manera en que ella quería, pero eso no significaba que estaba faltando a la memoria de Liam.

Exnovia de Liam Payne se borra tatuaje en honor al cantante Facebook

¿Qué significaba el tatuaje “444”?

Cassidy decidió plasmar en su cuerpo el número “444” durante su etapa de noviazgo con Liam Payne; este se interpreta como un signo de protección divina, presencia de guías espirituales, armonía y confirmación de que la persona se encuentra en el camino correcto en la vida.

Durante su relación sentimental, tanto Kate como Liam adoptaron esta cifra como un amuleto compartido que representaba la paz que se brindaban mutuamente en medio del caótico ritmo de vida de la industria del entretenimiento.

Además, tanto el intérprete de "Strip That Down" como la influencer consideraban que este número era de la suerte.

Sin embargo, la calidad del trazo, la profundidad de la aguja y la migración no deseada de la tinta bajo la epidermis hicieron que con el paso de los meses, el diseño perdiera definición gráfica, transformándolo en una marca borrosa que estéticamente no le satisfacía.

Cassidy enfatizó que su amor, respeto y recuerdos hacia Liam no dependen de la presencia de pigmento en su mano, sino de la vivencia íntima que guardará en su memoria sin necesidad de aprobación externa.

Esperar que una persona mantenga una marca en su piel para validar ante el mundo el dolor por una pérdida es una exigencia desproporcionada que vulnera el derecho a la autonomía corporal y a la salud mental.