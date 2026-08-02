‘El final de la calle Oak’: ¿Quién es quién en la nueva película de Anne Hathaway?

¡Dinosaurios en la calle! Te compartimos lo que se sabe sobre El final de la calle Oak, desde quién es quién en la película y la fecha de estreno en México.

Imagínate despertar un viernes por la mañana, servirte una taza de café, asomarte por la ventana y descubrir que tu calle está partida a la mitad y lo que sigue es un precipicio rodeado por una selva exuberante e irreconocible.

Para rematar la escena surrealista, un rugido ensordecedor retumba y no sabes qué es. Esa es la premisa de El final de la calle Oak, la propuesta cinematográfica que promete reimaginar por completo el género de ciencia ficción y supervivencia prehistórica.

Bajo la dirección de David Robert Mitchell y la producción de J. J. Abrams, este largometraje logra reunir a un elenco estelar encabezado por la ganadora del Oscar Anne Hathaway y el nominado al Globo de Oro Ewan McGregor.

La historia traslada la cotidianidad de una familia norteamericana a una pesadilla de escala prehistórica, donde la clave para sobrevivir a depredadores extintos reside en la astucia comunitaria, los lazos familiares y los recursos domésticos que quedaron atrapados en la cuadra.

El final de la calle Oak Warner Bros.

¿De qué trata El final de la calle Oak?

La familia Platt lleva una vida común y corriente en su casa; sin embargo, la normalidad se quiebra cuando un misterioso evento de origen cósmico desconecta físicamente a Oak Street de su entorno y la arranca de la línea temporal contemporánea.

En cuestión de segundos, las casas, los automóviles estacionados y los jardines quedan varados en medio de una era geológica dominada por dinosaurios y criaturas prehistóricas.

Los límites de la calle se convierten en la única frontera defensiva para los residentes, quienes deben transformar herramientas de jardinería, electrodomésticos y vehículos en herramientas de defensa y refugios improvisados.

A medida que los suministros de agua potable y alimentos comiencen a escasear dentro del perímetro residencial, los protagonistas deberán tomar la decisión de aventurarse más allá del límite para investigar la causa de la anomalía temporal y buscar una forma de regresar a casa.

El final de la calle Oak Warner Bros.

¿Quién es quién en El final de la calle Oak?

Anne Hathaway asume el rol protagónico de Denise Platt, la matriarca del hogar que se convierte en la fuerza impulsora de la supervivencia familiar. A medida que el peligro de los depredadores escala, Denise demuestra una capacidad de adaptación asombrosa, tomando decisiones tácticas difíciles para mantener a sus hijos a salvo y coordinar la defensa de la calle.

Ewan McGregor da vida a Greg Platt, el padre de familia cuyo carácter metódico y conocimientos prácticos se vuelven indispensables en la crisis. La dinámica en pantalla entre el actor y Hathaway refleja a un matrimonio consolidado que debe aprender a trabajar en equipo bajo condiciones de estrés extremo.

Maisy Stella, actriz y cantante, interpreta a Audrey Platt, la hija mayor de la familia. Audrey representa la mirada de la generación joven ante el colapso de la tecnología moderna; de un momento a otro, la ausencia de redes sociales y conectividad la fuerza a desarrollar habilidades de observación y valentía que no sabía que poseía.

Mientras que Christian Convery interpreta a Brian Platt, el hijo menor. Convery aporta la curiosidad natural e intrépida de la infancia; su fascinación previa por la biología y los dinosaurios se convierte en una ventaja táctica para la familia.

Entre el resto de personajes secundarios, hay uno que se roba la película: Starbuck, el perro de la familia. Como en todas las películas donde hay un peludo, se espera que sea uno de los factores centrales para generar emoción.

El final de la calle Oak está dirigida y escrita por David Robert Mitchell, pero el proyecto también cuenta con el respaldo de J. J. Abrams y Hannah Minghella como productores a través de Bad Robot Productions, en colaboración con Warner Bros. Pictures.

La fotografía del filme estuvo a cargo de Mike Gioulakis; por su parte, la música original fue compuesta por el oscarizado Michael Giacchino, quien construye una partitura orquestal resonante que eleva la tensión en las secuencias de acecho.

El final de la calle Oak Warner Bros.

Datos curiosos sobre El final de la calle Oak

Los ejecutivos de Warner Bros. mantuvieron la trama bajo secreto, revelando únicamente que se trataba de un thriller de ciencia ficción.

Durante la mayor parte de su fase de desarrollo y grabación entre marzo y junio de 2024, la película se conoció bajo el título provisional de Flowervale Street .

. Se ha especulado que El final de la calle Oak tiene relación con el universo de Cloverfield de J. J. Abrams.

¿Cuándo se estrena El final de la calle Oak en México?

La llegada a las salas de cine en México está programada para el 13 de agosto de 2026.