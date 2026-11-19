De pequeña le encantaba sentarse frente al televisor a ver los comerciales. Sentía una especial fascinación por descubrir cómo en pocos segundos se contaba una historia y, gracias a su padre, el director Rafa Montero (Cilantro y perejil, 1996), cada año tenía acceso a través de un VHS a los anuncios ganadores en Cannes. Esos pequeños fragmentos de su infancia marcaron tanto a Alina Montero que hoy es una de las directoras más cotizadas de la publicidad y recientemente fue la encargada de dirigir a Luis Miguel en el comercial conmemorativo de Coca-Cola.

"Estudié Comunicación en la Ibero e inicialmente quería ser periodista. Me gusta mucho escribir y tenía ganas de hacer periodismo de viajes, algo un poco idealizado, tipo National Geographic. Ya en la carrera, el cine me empezó a jalar. Es algo que está en mi familia desde que era muy chiquita, pues crecí en los sets de filmación; fue seguir el llamado del corazón. Empecé a filmar en la universidad y cuando me gradué hice una pieza para Chicza, una marca de chicles orgánicos de Quintana Roo. Ese trabajo se convirtió en un éxito viral en Facebook con 17 millones de vistas y así me empezaron a buscar las agencias", contó Alina Montero en entrevista con Excélsior.

La mirada de Montero sobre Luis Miguel

La realizadora de 39 años, ganadora a lo largo de su trayectoria de cuatro Leones de Cannes por sus trabajos fílmico-publicitarios, compitió con un nutrido grupo de directores para encabezar el promocional por los cien años de la refresquera en el país. Tras una serie de filtros, su propuesta fue la elegida.

"Creo que lo que le gustó a la marca fue que el acercamiento era muy humano, muy aterrizado. Algo que les llamó la atención es que les dije: 'Sí, Luis Miguel es una superestrella, pero ¿por qué no lo mostramos más cercano a la gente, más casual, y no como siempre en su esmoquin?'. Siento que les gustó esa parte humana que siempre trato de imprimir en mis proyectos", compartió Alina Montero Müller.

Tras obtener el proyecto, la directora y su equipo se reunieron con el cantante para definir el concepto que se plasmaría en pantalla.

Trabajar con Luis Miguel fue una súper experiencia y un gran honor. Me resultó muy inspirador descubrir que es una persona sumamente comprometida con su oficio. Fue un proceso muy colaborativo, nos juntamos mucho; hubo varias idas y venidas para tratar de hacerle entender mi punto de vista y luego él expuso el suyo. Es un pro en todo lo que hace y me quedó claro por qué es Luis Miguel", relató Montero.

Sobre lo que más le sorprendió del intérprete de 56 años, la cineasta compartió una anécdota que dejó en evidencia su nivel de exigencia.

Había trabajado con otras celebridades, pero nunca con alguien tan comprometido; eso fue una sorpresa muy especial. La grabación de la locución fue exhaustiva, editamos juntos y ya imaginarás qué experiencia tan padre poder colaborar de cerca con alguien de esa talla. Cada frase que locutó la hizo en 15 versiones distintas y luego las escuchaba una y otra vez. Justo le pregunté: 'Oye, ¿así es cuando grabas un disco?', y me dijo: 'Claro, por eso quedan bien'", compartió la directora de los cortometrajes Agua blanca y Echoes of Impermanence.

El cantante estuvo varias horas rodando con la cineasta. Especial

Siguiendo la broma habitual cuando se conoce a una celebridad, se le cuestionó a qué olía el cantante.

"¡Qué risa! Huele a glamour, huele delicioso", respondió juguetona quien fuera segunda asistente de dirección de Roberto Sneider en la cinta Me estás matando Susana, protagonizada por la finada Verónica Echegui y Gael García Bernal.

Contrario a lo que se especuló en redes sociales, el intérprete de La incondicional rodó sus escenas en La Casa de la Acequia, ubicada en Isabel la Católica 97, en el Centro Histórico, donde permaneció poco más de 15 horas. De acuerdo con la directora, la elección de esta locación respondió a la necesidad de proyectar elegancia y mexicanidad.

En el anuncio se observa a Luis Miguel en distintos espacios de la casona, afirmando que "México es y será por siempre su lugar en el mundo" mientras disfruta del refresco. La pieza se complementa con secuencias de la cotidianidad mexicana filmadas en Tepepan, la Alameda del Sur, la colonia Roma y una feria tradicional.

La directora trabajó muy tranquila y cómoda con el cantante. Alina Montero Muller

Ser mujer en la publicidad

Alina Montero señaló que, si bien las mujeres ganan cada vez más terreno en la dirección publicitaria, aún falta camino por recorrer para alcanzar la equidad.

"Cada vez somos más y hay colegas muy talentosas, pero, tristemente, mientras más grandes e importantes son las campañas, menos mujeres se ven en las ternas. En este proyecto eran puros hombres y yo; es muy común que pase eso. Es especial estar en este lugar de privilegio, pero me gusta que me llamen por mi trabajo, no por ser mujer. Competir con directores titanes es padre porque representa un reconocimiento a mi labor y no sólo una cuota de inclusión. Ojalá en unos años esto no se tenga que buscar, sino que se dé de manera natural", remató Montero.