¡Luis Miguel regresa! Anuncia Tour 2027; esto sabemos hasta ahora

Luis Miguel confirmó su regreso a los escenarios con una nueva gira mundial programada para 2027, dos años después de concluir el tour que marcó uno de los regresos más exitosos de su carrera y rompió récords de taquilla para un artista latino.

El cantante sorprendió a sus fans en sus redes sociales al publicar una imagen con su rostro y únicamente dos palabras: “Tour 2027”. El anuncio no estuvo acompañado de fechas, ciudades, recintos ni información sobre la venta de boletos.

Por ahora, tampoco se ha revelado cuál será el nombre definitivo del espectáculo, qué países formarán parte de la ruta o cuándo comenzará la gira. La publicación funciona así como el primer adelanto oficial de una nueva etapa en vivo para El Sol.

¿Luis Miguel tendrá conciertos en México en 2027?

Hasta el momento no existen fechas confirmadas para México. Luis Miguel únicamente anunció que realizará un tour en 2027 y todavía no ha publicado el calendario de presentaciones.

La precisión resulta especialmente importante porque apenas unos días antes comenzaron a circular en redes sociales supuestos conciertos del cantante en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey bajo el nombre La Despedida Tour 2027.

Las publicaciones aseguraban que Luis Miguel actuaría el 9 de enero en el Palacio de los Deportes, el 15 de enero en Guadalajara y el 30 de enero en Monterrey, además de promocionar supuestos boletos a través de la plataforma GoTicket.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino el 11 de septiembre para advertir que esas presentaciones no habían sido anunciadas en los canales oficiales del artista y que GoTicket no era una boletera oficial para esos conciertos.

Luis Miguel durante un concierto de 2024. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo anunciará Luis Miguel las fechas de su Tour 2027?

En sus tours anteriores, el cantante ha recurrido a anuncios escalonados: primero confirma el proyecto y posteriormente revela ciudades, fechas y etapas adicionales conforme avanza la venta de boletos.

La expectativa es especialmente alta en México, uno de los países donde su gira anterior registró una gran cantidad de presentaciones, incluso batiendo récords. Durante 2023, Pollstar reportó que el cantante vendió más de 400 mil entradas en 20 conciertos realizados en territorio mexicano.

En 2024 regresó nuevamente al país con presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, Querétaro y otras ciudades.

Luis Miguel regresa tras una gira histórica

El nuevo tour llegará después del enorme desempeño comercial del Luis Miguel Tour 2023-2024, con el que el cantante regresó a los escenarios después de varios años sin realizar una gira internacional de esa magnitud.

Los fans de Luis Miguel deberán esperar a que anuncie una gira oficial. Foto: Mezcalent

La serie de conciertos comenzó en agosto de 2023 y recorrió América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa durante más de un año.

Pollstar reportó que la gira recaudó alrededor de 356 millones de dólares en 160 presentaciones contabilizadas y reunió a aproximadamente 2.38 millones de asistentes.

Solo durante el periodo considerado para su ranking de 2024, Luis Miguel consiguió 261.5 millones de dólares en 113 conciertos, lo que lo colocó en el cuarto puesto de las giras con mayor recaudación mundial de ese año.

El éxito resultó especialmente llamativo porque el cantante consiguió esos números sin promocionar un nuevo álbum de estudio. Su último disco de material inédito continúa siendo ¡México Por Siempre!, publicado en 2017.