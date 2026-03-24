Así celebrará Mijares sus 40 años de trayectoria

A cuatro décadas de haber iniciado una de las carreras más sólidas del pop en español, Manuel Mijares se prepara para celebrar en grande. Y como él mismo lo ha dejado claro, un aniversario de este nivel no podía festejarse de cualquier manera: será con un espectáculo sinfónico que promete convertirse en una noche inolvidable para sus fans.

Mijares celebrará 40 años de carrera

Durante una reciente entrevista en el programa Hoy, el cantante compartió detalles de este esperado concierto con el que conmemorará sus 40 años de trayectoria artística. Con la emoción que lo caracteriza, adelantó que se trata de un show “impresionante”, en el que sus grandes éxitos cobrarán nueva vida gracias al acompañamiento de una orquesta completa.

El festejo tenía que ser sinfónico”, confesó, dejando ver que este formato representa mucho más que un simple concierto: es una forma de reinterpretar su historia musical con elegancia y profundidad.

El cantante reinterpretará sus mayores éxitos con orquesta en vivo. IG oficialmijares

Temas icónicos como 'Soldado del Amor', 'Bella' o 'El Privilegio de Amar' sonarán con nuevos arreglos, ofreciendo una experiencia completamente distinta tanto para quienes lo han seguido desde sus inicios como para las nuevas generaciones.

¿Cuándo será el concierto sinfónico de Mijares?

La cita será el próximo 26 de marzo en el Auditorio Nacional, uno de los escenarios más emblemáticos del país. No es casualidad que haya elegido este recinto: además de celebrar sus 40 años de carrera, también conmemorará una década desde que presentó por primera vez su concepto sinfónico, una faceta que ha sido clave en su evolución artística.

También celebra 10 años de su exitoso formato sinfónico. IG oficialmijares

El formato sinfónico, sin embargo, no está exento de retos. A diferencia de sus presentaciones tradicionales, en este tipo de conciertos el cantante debe adaptarse completamente a la orquesta.

Los músicos están leyendo partituras, si te equivocas no pueden seguirte… tú tienes que seguirlos a ellos”, explicó.

Mijares habló de los retos de cantar acompañado por una orquesta. IG oficialmijares

Esta precisión convierte cada interpretación en un ejercicio de disciplina y concentración, pero también en una experiencia sonora de alto nivel.

Mijares habla de su cambio físico

Más allá de la música, Mijares también ha llamado la atención por su imagen en los últimos años. Durante la entrevista, habló sobre su transformación física, dejando claro que no responde a una cuestión estética, sino de salud. Tras varias cirugías —cuatro de rodilla y una cervical—, el cantante decidió bajar de peso para mejorar su calidad de vida y poder mantener el ritmo de sus presentaciones.

Me siento mejor y me canso menos”, aseguró.

El artista destacó que su cambio físico responde a temas de salud. IG oficialmijares

En cuanto a su estilo, el intérprete también adelantó que para esta ocasión apostará por un look más elegante y sobrio, aunque sin perder ese toque distintivo que lo ha caracterizado a lo largo de los años. Incluso bromeó sobre su conocida afición por los zapatos, describiéndola como “un capricho de niño”, pero dejando claro que para este concierto la prioridad será la sofisticación.

Este 2026 marca un momento especialmente significativo para el artista, ya que coincide con los 40 años del lanzamiento de su primer disco, en 1986, y con el recuerdo de su emblemática presentación en el Palacio de Bellas Artes hace una década. Dos hitos que reflejan la permanencia y relevancia de su carrera en la industria musical.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Manuel Mijares?

Además de este espectáculo, Mijares continúa activo en otros proyectos, como su exitosa gira junto a Emmanuel, demostrando que su vigencia no es casualidad, sino resultado de constancia, disciplina y una conexión genuina con el público. Y es precisamente a sus fans a quienes dedica este aniversario.

No hay cómo agradecerles su cariño”, expresó, reconociendo que son ellos quienes han sostenido su carrera durante tantos años.

El cantante agradece al público por acompañarlo durante 40 años. Archivo

Para Mijares, el público no solo acompaña, sino que también decide el rumbo y la duración de su trayectoria. Así, entre ensayos, arreglos orquestales y celebración, Manuel Mijares se alista para una noche que no solo repasará sus éxitos, sino que también será un homenaje vivo a 40 años de legado.