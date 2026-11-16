Hay reconocimientos que adquieren un significado especial cuando se comparten con la familia, y para Lily Collins, el ingreso de su padre, Phil Collins, al Salón de la Fama del Rock & Roll como solista fue uno de esos momentos.

La actriz de Emily in Paris no quiso dejar pasar la ocasión y dedicó al legendario músico un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

¿Cuál fue el mensaje de Lily Collins a su padre Phil Collins?

Un día después de la ceremonia, celebrada el sábado 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, Lily compartió una serie de fotografías del evento y expresó el orgullo que sintió al acompañar a su padre en una noche tan importante.

Acompañada de su esposo y sus medio hermanos, Lily Collins vivió una noche especial junto a Phil Collins, quien recibió un importante homenaje por su trayectoria musical. IG lilyjcollins

La publicación también mostró el lado más familiar de la celebración, pues la actriz estuvo junto a su esposo, Charlie McDowell, y sus medio hermanos Nicholas y Joely Collins.

Ver cómo se celebra el extraordinario legado de mi padre con su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll es algo para lo que creo que nunca encontraré las palabras adecuadas”, escribió la protagonista de Emily in Paris.

En su dedicatoria, Lily recordó que algunas de sus primeras y más preciadas memorias están relacionadas con la música de su padre. Por ello, presenciar el impacto que sus canciones han tenido en distintas generaciones y conocer las vidas que ha tocado a través de su trabajo hizo que el reconocimiento tuviera un valor todavía más especial.

Verte ahí arriba en el escenario, recibiendo todo el cariño, el apoyo y el reconocimiento de la sala después de todo lo que has pasado es indescriptible. No hay nadie que lo merezca más. No podríamos estar más orgullosos. Yo no podría estar más orgullosa. Te amo”.

Phil Collins ingresa al Salón de la Fama del Rock & Roll

Para Phil Collins, de 75 años, este ingreso representa un capítulo importante en una carrera que ya había sido reconocida por la institución. En 2010 fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll como integrante de Genesis, la agrupación británica con la que alcanzó fama internacional.

Después de los problemas de salud que pusieron en riesgo su vida, Phil Collins recibió un reconocimiento a su carrera rodeado del cariño de sus cinco hijos. IG lilyjcollins

Ahora, 16 años después, su trabajo como solista recibió su propio reconocimiento. El encargado de presentarlo fue Travis Barker, baterista de Blink-182, quien destacó la influencia del músico y particularmente la importancia de la canción In the Air Tonight, cuyo redoble de batería calificó como uno de los más impactantes de la historia.

Posteriormente, Barker acompañó a Cynthia Erivo durante una interpretación de este emblemático tema. Collins subió al escenario con ayuda de dos bastones, una imagen que evidenció las dificultades de movilidad que enfrenta desde hace varios años.

Durante su discurso de aceptación, recordó que su principal sueño cuando era joven era convertirse en baterista y que todo lo demás había sido un feliz accidente.

Lily Collins recordó los momentos difíciles que ha atravesado su padre y expresó lo orgullosa que se siente de verlo recibir el reconocimiento que merece. IG lilyjcollins

También reconoció que recibir este homenaje en esta etapa de su vida significaba una especie de confirmación de que había hecho bien las cosas. Entre los artistas reconocidos durante la ceremonia estuvieron Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade, Joy Division/New Order, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

¿Cómo es la relación de Lily Collins y su padre?

La relación entre ambos ha atravesado momentos complicados. Cuando Lily era pequeña, sus padres se separaron y ella permaneció junto a su madre, Jill Tavelman, mientras Phil Collins vivía en Suiza.

La actriz recordó que algunas de sus memorias más preciadas de la infancia están relacionadas con la música de su padre y celebró el impacto que ha tenido en varias generaciones. IG lilyjcollins

La distancia marcó parte de su infancia y fue un tema que la actriz abordó públicamente en su libro Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, publicado en 2017.

En sus páginas incluyó una carta dirigida a su padre en la que expresó sus sentimientos por las ausencias durante su crecimiento, pero también habló del perdón y de su deseo de dejar atrás los resentimientos.

El propio Phil reconoció posteriormente que no siempre tomó las mejores decisiones durante aquella etapa y admitió que entendía los sentimientos que su hija había plasmado en el libro.

Ahora, su relación ha mejorado, el reconocimiento musical del intérprete de Another Day in Paradise se convirtió también en una celebración familiar. Para Lily, ver a su padre recibir el cariño y la admiración del público después de tantos años de éxitos y dificultades fue una oportunidad para recordarle cuánto significa para ella.