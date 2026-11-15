Phil Collins, Billy Idol y Wu-Tang Clan ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll; Oasis no asiste

El Salón de la Fama del Rock & Roll celebró una nueva edición de su ceremonia de inducción en Los Ángeles, donde figuras como Phil Collins, Billy Idol y Wu-Tang Clan recibieron uno de los reconocimientos más importantes de la música. La gala reunió a artistas de distintos géneros y estuvo marcada por actuaciones, discursos y momentos emotivos.

Sin embargo, varios artistas distinguidos de este año, entre ellos Iron Maiden y Oasis, no asistieron a la velada en la que se reconoció su trayectoria, uno de los mayores honores de la industria musical.

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Wu-Tang Clan, el heterogéneo grupo de neoyorquinos que fusionó el rap más crudo y las rimas callejeras con influencias de las artes marciales, hizo vibrar el Peacock Theater interpretando sus propios éxitos, entre ellos "C.R.E.A.M" y "Wu‐Tang Clan Ain't Nuthing ta F' Wit".

"Pasamos de estar vetados en las radios a entrar en el Rock & Roll Hall of Fame", dijo Method Man entre ovaciones.

El hip hop femenino también tuvo su espacio con las homenajeadas Queen Latifah y MC Lyte, que electrizaron al público con un popurrí de sus mayores éxitos.

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Phil Collins, apoyado en bastones por sus problemas de salud, no pudo contener las lágrimas. Asistió a la ceremonia acompañado de sus hijos, entre ellos Lily Collins, famosa por la serie "Emily in Paris". Esta es la segunda incorporación del músico al templo del rock: la primera fue en 2010 como baterista y cantante de Genesis.

"No estoy tan mal como parezco. Todavía van a seguir oyendo hablar de mí", bromeó.

La actriz y cantante Cynthia Erivo interpretó el clásico de Collins "In the Air Tonight", mientras Travis Barker ejecutó el inconfundible redoble de batería.

Billy Idol ofreció una electrizante versión de su hit "Rebel Yell". "El punk fue y sigue siendo algo tremendamente positivo. Libertad para ser uno mismo, libertad para sentirnos orgullosos de nuestras diferencias", afirmó.

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"Somos hermosos porque somos fieles a nosotros mismos. ¡Y ahora me voy de fiesta con Wu-Tang Clan!", concluyó.

Iron Maiden, que está de gira, no pudo asistir a la ceremonia. Pero las ausencias más comentadas fueron las de los hermanos Liam y Noel Gallagher, de Oasis.

Al incorporarlos al Salón, el actor Bob Odenkirk calificó su música como "una dosis de Viagra para el ego". "¿A alguien le sorprende que no hayan venido? No habría sido propio de ellos", remató Odenkirk, entre las risas del público.

El bajista británico Peter Hook acudió a recibir el doble reconocimiento otorgado a Joy Division y New Order, dos referentes del postpunk y la new wave. New Order nació de las cenizas de Joy Division tras la muerte de su cantante, Ian Curtis, en 1980.

Con información de AFP.