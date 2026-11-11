¿Se quedará con Gabriel? Todo lo que revela el primer tráiler de Emily en París temporada 6

Netflix presentó el primer adelanto de la sexta y última temporada de Emily en París, protagonizada por Lily Collins. La despedida de Emily Cooper incluirá viajes fuera de Francia, romances pendientes y decisiones que podrían cambiar su futuro.

¿Qué revela el primer tráiler de Emily en París, temporada 6?

El adelanto de Emily en París temporada 6 recupera momentos de las cinco entregas anteriores y anticipa una nueva etapa para la protagonista, quien deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones personales y profesionales.

La historia creada por Darren Star llegará a su desenlace después de seis años siguiendo las experiencias de una estadounidense que se muda a Francia para trabajar en una agencia de marketing y termina construyendo una vida lejos de su país.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de Grecia y Mónaco como escenarios de los últimos episodios. Aunque París continuará siendo parte de la historia, Emily tendrá nuevas oportunidades para viajar y reencontrarse con personas importantes de su pasado.

Las imágenes promocionales también muestran a la protagonista acompañada de varios personajes conocidos, mientras disfruta de paisajes mediterráneos y participa en encuentros que podrían influir en sus relaciones sentimentales.

Uno de los momentos que más expectativas genera es el regreso de Gabriel, interpretado por Lucas Bravo, quien todavía tiene asuntos pendientes con Emily después de los acontecimientos de la quinta temporada.

El chef aparece junto a la protagonista en un mercado al aire libre en Grecia, escenario que podría convertirse en uno de los lugares más importantes para resolver su historia.

Sin embargo, Netflix todavía no ha revelado si ambos retomarán su relación o si el encuentro servirá para cerrar definitivamente una de las historias románticas que han acompañado a la serie desde su estreno.

Netflix estrenará la sexta y última temporada de Emily en París el 24 de diciembre, con Lily Collins como protagonista. Netflix

¿Emily y Gabriel volverán en la temporada final de Emily en París?

La posibilidad de una reconciliación entre Emily y Gabriel surge después del desenlace de la quinta temporada, cuando la protagonista decidió terminar su relación con el empresario italiano Marcello Muratori.

Durante su estancia en Roma, Emily había intentado construir una nueva vida junto a Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini, mientras participaba en la expansión de Agence Grateau.

Pero sus planes comenzaron a complicarse cuando el empresario le propuso incorporarse al negocio familiar, una decisión que habría significado abandonar sus proyectos profesionales en París.

Emily rechazó la propuesta y regresó a Francia, donde continuó trabajando para Sylvie Grateau, aunque su situación sentimental volvió a cambiar cuando Gabriel se enteró de que estaba soltera.

El chef decidió enviarle una postal para invitarla a reunirse con él en Grecia, donde se preparaba para trabajar a bordo del yate de un empresario.

La invitación dejó abierta la posibilidad de que ambos retomaran su relación, especialmente después de varios intentos fallidos por construir una historia juntos.

Las fotografías de la nueva temporada confirman que los personajes compartirán escenas en territorio griego, aunque todavía se desconoce qué ocurrirá después de ese encuentro.

Por su parte, Darren Star adelantó que los últimos episodios obligarán a Emily a tomar decisiones relacionadas con su carrera, sus sentimientos y la vida que ha construido durante su estancia en Europa.

El primer tráiler de Emily en París temporada 6 muestra un acercamiento entre Emily y Gabriel, cuya relación sigue pendiente. Captura de Pantalla tráiler Netflix

¿Cuándo se estrena Emily en París temporada 6 y quiénes regresan?

La sexta y última temporada de Emily en París se estrenará el 24 de diciembre de 2026 en Netflix, fecha elegida para cerrar la historia durante las celebraciones de Nochebuena.

La plataforma confirmó que la producción terminó sus grabaciones en septiembre, después de trabajar en distintas locaciones europeas para desarrollar los capítulos finales.

Además de Lily Collins, regresarán varios actores que han formado parte de la serie desde sus primeras temporadas.

Lily Collins como Emily Cooper.

Lucas Bravo como Gabriel.

Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau.

Ashley Park como Mindy Chen.

Lucien Laviscount como Alfie.

Samuel Arnold como Julien.

Bruno Gouery como Luc.

William Abadie como Antoine Lambert.

Paul Forman como Nicolas de Léon.

Minnie Driver como la princesa Jane.

Lily Collins regresa como Emily Cooper en la sexta y última temporada de Emily en París, que llegará el 24 de diciembre. Captura de Pantalla tráiler Netflix

La historia también retomará los conflictos sentimentales de Mindy, quien terminó la quinta temporada comprometida con Nicolas de Léon, pese a que todavía mantiene sentimientos por Alfie.

La situación podría complicarse después de que Alfie cuestionara su compromiso, pues ambos habían desarrollado una relación durante los episodios anteriores.

En el ámbito laboral, Emily continuará vinculada con Agence Grateau, donde deberá enfrentar nuevos conflictos que podrían modificar los planes profesionales que ha construido desde su llegada a París.

La serie conserva a Darren Star como creador y productor ejecutivo, mientras que Lily Collins también participa como productora de la última entrega.