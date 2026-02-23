¡Lily Collins se transforma en Audrey Hepburn! Nuevo filme revive Breakfast at Tiffany’s

La confirmación llegó directamente de Lily Collins. La actriz reveló a través de sus redes sociales que será la encargada de interpretar a Audrey Hepburn en una nueva película centrada en el universo de Breakfast at Tiffany’s. Para acompañar el anuncio, compartió una imagen de la icónica estrella de Hollywood, desatando entusiasmo inmediato entre sus seguidores.

En el mensaje, Collins expresó la emoción que le provoca este proyecto, que ha tardado años en concretarse:

“Después de casi diez años de desarrollo y de toda una vida admirando profundamente a Audrey, por fin puedo compartir esta noticia. Decir que me siento honrada y emocionada se queda corto.”

¿Un remake o una película sobre el origen del clásico? Instagram @lilyjcollins + Grosby

¿Un remake o una película sobre el origen del clásico?

No se trata de una nueva versión de la historia de Holly Golightly ni de un making of tradicional. La producción abordará el proceso creativo, las tensiones y decisiones artísticas que dieron forma a Breakfast at Tiffany’s, así como el impacto cultural que convirtió la película en un referente cinematográfico.

El proyecto, basado en el libro de Sam Wasson, lleva años en desarrollo y busca reconstruir el momento histórico en el que nació uno de los títulos más emblemáticos de Hollywood.

La película se enfocará en desentrañar cómo se gestó Breakfast at Tiffany’s Grosby

En redes sociales, la respuesta del público ha sido ampliamente positiva. Entre los comentarios predominan las comparaciones físicas entre Lily Collins y Audrey Hepburn, con usuarios que subrayan la similitud en sus facciones, su porte elegante y cierta delicadeza en su presencia.

Para muchos seguidores, la elección de Collins resulta coherente y emocionante, al considerar que posee el perfil adecuado para asumir el desafío de interpretar a una figura tan representativa del séptimo arte.

¿De qué trata Breakfast at Tiffany’s y por qué se volvió un clásico?

Estrenada en 1961 y dirigida por Blake Edwards, Breakfast at Tiffany’s sigue la vida de Holly Golightly, una joven sofisticada y enigmática que habita el Nueva York de principios de los años sesenta.

Inspirada en la novela de Truman Capote, la película retrata su relación con un escritor que se convierte en su vecino y confidente, mientras ella navega entre aspiraciones sociales, romances y una identidad cuidadosamente construida. Más allá de su historia romántica, la cinta marcó un hito por consolidar a Audrey Hepburn como un ícono cultural, por su estética elegante —desde el vestido negro de Givenchy hasta la emblemática escena frente a la joyería Tiffany & Co.— y por su impacto en la moda y la representación femenina en el cine de la época. Además, la canción “Moon River”, interpretada por Hepburn, se convirtió en uno de los temas más reconocibles del cine clásico.