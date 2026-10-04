Libertad de expresión, IA y exhibición: los ejes del discurso en los premios Ariel

Daniel Hidalgo Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas planteó los retos a los que se enfrenta el cine mexicano a partir de esta entrega del Ariel; México produce cine de calidad y tiene talento reconocido, pero sus películas siguen teniendo una presencia muy baja en las salas.

La solución, sostuvo —durante la entrega de los Premios Ariel en la que En el camino se alzó como la Mejor Película— no puede depender de un solo sector, sino “de una comunidad capaz de conectar producción, exhibición, educación y público. La nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual es presentada como un punto de partida, no como una solución definitiva”.

Nadie puede resolverlo solo. El cine mexicano no necesita más trincheras, necesita más puentes…Tenemos que trabajar juntos para que eso se traduzca en mejores condiciones para hacer y exhibir cine, en mayores oportunidades para los que trabajamos en esas producciones y, sobre todo, en más posibilidades para que nuestras películas encuentren a sus espectadores.”

Otro de los ejes fue la formación de públicos. Desde su experiencia como investigador educativo, señaló que los espectadores no surgen espontáneamente y que es necesario acercar el cine a escuelas, universidades y nuevas generaciones.

Pero el punto central, fueron también los retos de la inteligencia artificial, ante la que propone aprovechar la innovación sin dejar de proteger la autoría, el consentimiento, la remuneración y la dignidad de quienes trabajan en el cine, y sobre todo la libertad de expresión

“También debemos defender con claridad la libertad de expresión y de creación. El caso entre Gloria Trevi y Penguim Random House, y los criterios de la Suprema Corte establecidos sobre libertad de expresión, demuestran que este no es un debate abstracto. No nos corresponde resolver un litigio abierto, pero sí defender que periodistas, escritores, documentalistas y cineastas puedan investigar o contar historias de interés público. Esa libertad exige responsabilidad, rigor y ética, pero la responsabilidad tampoco puede convertirse en censura”.

Daniel Hidalgo Valdés. Presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Daniel Betanzos

El conflicto al que hizo referencia surgió por el libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, publicado en 2024, que reconstruye el caso Trevi-Andrade. En 2026, Trevi reclamó ante el IMPI el uso de su imagen y obtuvo una resolución que restringe ciertos elementos relacionados con ella. La editorial impugnó la decisión al considerar que afecta la libertad de expresión y la difusión de una investigación de interés público.

Además Hidalgo anunció que en miras a que la Academia quiere dejar de depender tanto de una sola fuente de financiamiento, particularmente de recursos públicos o apoyos institucionales, creará un patronato privado.