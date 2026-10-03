Ganó el Ariel 2026 y representará a México en los Oscar 2027: ¿dónde ver la película 'En el camino'?

Si todavía no has visto En el camino, este es un buen momento para hacerlo. La película dirigida por David Pablos acaba de tener una de sus noches más importantes al ganar seis Premios Ariel 2026, incluido el reconocimiento a Mejor Película.

Y hay otro motivo para buscarla, la cinta fue elegida para representar a México en los Oscar 2027, dentro de la categoría de Mejor Película Internacional.

La película ya pasó por las salas de cine mexicanas y ahora también se puede encontrar en plataformas digitales, por lo que no es necesario esperar a que regrese a cartelera para conocer la historia que puso de acuerdo a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

¿Dónde ver 'En el camino'?

Después de su estreno en cines el 3 de junio de 2026, En el camino amplió su disponibilidad para el público mexicano.

Actualmente, la película puede verse en HBO Max, donde llegó el 4 de septiembre de 2026 para usuarios con una suscripción activa.

También está disponible en servicios como Prime Video, Apple TV, YouTube Movies y Claro Video, aunque en estas plataformas las condiciones pueden cambiar y el título puede encontrarse bajo las opciones de renta o compra digital.

Después de su estreno en cines el 3 de junio de 2026, En el camino amplió su disponibilidad para el público mexicano Foto de IG: @academiacinemx

Así que quienes quieran ponerse al día antes de conocer su futuro en los Oscar tienen varias alternativas para hacerlo desde casa.

El recorrido de En el camino comenzó mucho antes de su llegada al streaming. La cinta tuvo presencia en festivales internacionales y consiguió reconocimientos como el Orizzonti y el Queer Lion en Venecia.

'En el camino' arrasó en los Premios Ariel 2026

La película llegó a la edición 68 de los Premios Ariel como una de las producciones con más nominaciones. Tenía 13 candidaturas y terminó llevándose seis premios de las categorías más importantes.

Además de Mejor Película, David Pablos obtuvo el Ariel a Mejor Dirección, en empate con Pablo Pérez Lombardini por La reserva.

La lista de reconocimientos también incluyó a Osvaldo Sánchez, quien ganó como Mejor Actor; Mariano López Sosa, por Mejor Coactuación Masculina; y Víctor Miguel Prieto Simental, quien recibió el premio a Mejor Revelación Actoral.

La sexta estatuilla fue para Ximena Amann, reconocida por su trabajo en la fotografía de la película.

Con esto, En el camino se convirtió en una de las grandes protagonistas de la ceremonia celebrada en los Estudios Churubusco.

¿De qué trata la película de David Pablos?

La historia sigue a Veneno y Muñeco, dos hombres cuyas vidas se cruzan en las carreteras del norte de México.

Uno de ellos es un joven llamado Veneno, mientras que Muñeco trabaja como trailero. La película utiliza sus recorridos para entrar en un ambiente marcado por la soledad, las adicciones, la violencia y los prejuicios.

Para construir la historia, David Pablos realizó una investigación sobre el mundo de los traileros y camioneros, así como las condiciones que enfrentan quienes pasan buena parte de su vida recorriendo las carreteras.

La película fue filmada en Ciudad Juárez, una ubicación que también ayuda a darle contexto a la historia y a los personajes.

Más allá del viaje por carretera, En el camino se centra en la relación que surge entre Veneno y Muñeco y en las circunstancias que los rodean.

México apuesta por 'En el camino' rumbo al Oscar 2027

El siguiente reto de la película ya no está en México. En agosto pasado, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) eligió En el camino entre 17 producciones inscritas para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar 2027. Ahora falta conocer hasta dónde llegará en esa competencia.

La Academia de Hollywood tiene previsto anunciar el 15 de diciembre de 2026 la lista de 15 películas que avanzarán a la shortlist. Después se conocerán las cinco producciones que finalmente competirán por el Oscar.

El siguiente reto de la película ya no está en México. Screenshot: Cine Maldito

La ceremonia de los Premios Oscar 2027 está programada para el 14 de marzo de 2027.

Por ahora, En el camino ya consiguió algo importante: pasó de las carreteras del norte de México a convertirse en la película que llevará el cine mexicano a una nueva carrera internacional.