'En el camino', de David Pablos, se lleva seis premios Ariel, como Mejor Película y Mejor Dirección

En el Camino, como se esperaba, fue la gran ganadora en la 68 entrega de los Ariel que celebran lo mejor del cine nacional. Seis fueron los galardones que obtuvo la cinta de David Pablos, entre ellos el de Mejor Película, que celebró a su crew y la unidad que le permitió que su trabajo ganara, pero, además, colocarse en primer lugar de HBO Max por varias semanas, con una historia de amor atípica entre un joven que huye del crimen organizado y un camionero.

No estaría aquí si no fuera por mi equipo… gracias por creer en esta historia que creí que nadie iba a querer ver”, dijo David Pablos.

Otro de los premios que ganó la cinta fue el de Mejor Director, que fue compartido con Pablo Pérez Lombardini, con La Reserva, que documenta las afectaciones de la tala ilegal en Chiapas de La Reserva de la Biosfera el Triunfo.

“Expresar gratitud por ser parte de las personas que hacen cine en México, a todos los que hacen del cine en México un mosaico que queremos tanto, larga vida al cine mexicano y gracias”, dijo Pérez Lombardini.

David Pablos con su Ariel por Mejor Dirección gracias a En el camino. Daniel Betanzos

Osvaldo Sánchez fue el ganador a Mejor Actor por En el camino, pero quien dejó el mensaje de fuerza en la noche fue Diana Sedano, la actriz que obtuvo la estatuilla a Mejor Actriz por su papel en Juana, ópera prima de Daniel Giménez Cacho, que retrata la violencia contra los periodistas.

Osvaldo Sánchez, Mejor Actor por En el camino, en los Premios Ariel. Daniel Betanzos

“Gracias por este abrazo a mi trabajo, a todo el crew de Juana. Juana son ustedes, gracias por confiar en mi hermana, esto es gracias a ti, esto es una celebración y quiero honrarla y quiero nombrar la realidad de esta película: México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para hacer este oficio, esto nos hace no voltear la mirada, no quedarnos callados. A todos los periodistas que siguen haciendo su trabajo incluso cuando implique un riesgo, esta película también es para ustedes”, escribió Sedano en un texto que fue leído por la periodista Neldy San Martín, ya que no asistió por trabajo en teatro.

Uno de los premios más esperados de la noche fue el de Mejor Película de Animación, que ganó Soy Frankelda, de los hermanos Ambriz, primera cinta stop motion del cine mexicano, en una categoría que en años anteriores ha estado sin un solo nominado.

“Gracias a la Academia y al público, lo necesitábamos y llego agradecido por estar aquí, artistas de Cinema Fantasma, socios y distribuidores, agradecidos con ustedes y todo el crew, y gracias a Guillermo del Toro”.

Rodolfo y Arturo Ambriz Rendón. Premio a la Mejor Cinta Animada del Ariel. Daniel Betanzos

Son de oro

La entrega de los Ariel se realizó ayer en los Estudios Churubusco y regresaron a la Ciudad de México luego de haberse mudarse a Jalisco por tres años.

La actriz Rositas Arenas, quien transicionó de la Época de Oro del Cine Mexicano, al de los años 60 y a la TV de los 80, y que trabajó con Pedro Infante, Cantinflas y Enrique Rambal, recibió el Ariel de Oro.

“Gracias por este recibimiento, estoy muy emocionada por recibir esto en este momento que ya voy de salida del camino de la vida. Gracias a mis hijas Rosa y Claudia, a mis nietos, no sé si es mi destino, pero esto fue en un momento muy importante de mi vida, muchas gracias a todos”, dijo luego de recibir una gran ovación.

Rosita Arenas recibe el Ariel de Oro. Daniel Betanzos

El director de fotografía y documentalista Demetrio Bilbatúa, nacido en España, también recibió el Ariel de Oro por su trayectoria e ironizó con la ley que se impulsa actualmente en el Congreso, que no permitirá ser presidente a nadie no nacido en México o con doble nacionalidad.

“Soy mexicano por naturalización, no puedo ser presidente”, bromeó retirándose entre carcajadas de la audiencia.

Demetrio Bilbatúa recibe el Ariel de Oro. Daniel Betanzos

Noche de premios

La ceremonia arrancó a las 7 de la noche en punto, con Fernando Bonilla como conductor principal, lanzando algunos chistes luego de que la lluvia en la capital empapara a algunos asistentes en la explanada de los Estudios.

La actriz Elena Del Río también aderezó la noche con su humor, mismo que los ha llevado al éxito con La oficina.

El primer premio en entregarse fue Revelación Actoral y Víctor Prieto se alzó con el galardón compitiendo contra las jovencitas Aurora Dávila, y Laura Uribe Rojas. Víctor, quien dio vida a un joven que escapa del crimen organizado y se enamora de un camionero, subió y dedicó sus palabras a su madre.

Víctor Miguel Prieto. Revelación Actoral. Cortesía Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas

“Estoy agradecido y feliz, nervioso. Agradezco a la Academia, a los jueces, esto significa mucho para mí. Quiero agradecer a mi mamá, si me está viendo, que creo que sí, que sepa que la amo, la extraño, esto es para ella. Mencionar a mi esposo, también, que está sentado aquí conmigo”, dijo Víctor, reservado y conmovido.

La Medalla Salvador Toscano, galardón que recuerda la historia del Cine Mexicano, regresó después de cinco años de no entregarse en la ceremonia del Ariel, y fue para el documentalista Óscar Menéndez, con más de 60 años de trayectoria.

“No soy yo solo, son muchos compañeros que algunos ya han desaparecido y han contribuido a la historia de nuestro país; puedo mencionar a Julio Pliego, él también era parte de nuestra categoría Salvador Toscano, nos encargamos de difundir el cine mexicano”, dijo.

En las categorías técnicas dominó otra película Autos, mota y rocanrol, que tomó a manos llenas el arte de las películas ganando categorías como Efectos Visuales, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Diseño de Arte. El filme recrea el festival que fue un parteaguas para el rock nacional: Avándaro.

Ángeles Cruz, ganadora a Coactuación Femenina en los Premios Ariel. 2026 Cuartoscuro

Comediantes como Verónica Bravo y Fabrizio Santini dieron a conocer los nominados en el marco de los 80 años de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Previo a la ceremonia se realizó una alfombra roja por la que pasaron Hoze Meléndez y J. Xavier Velasco, nominados por Cocodrilos; los actores Osvaldo Sánchez y Víctor Prieto, junto a David Pablos, de En el camino, e invitados como la actriz Mónica del Carmen y los directores de Soy Frankelda.

Durante su paso por la alfombra, varias figuras coincidieron en la valoración del director mexicano David Pablos.

“Se está haciendo muy buen cine, y éste es un reflejo de ellos, pero si hay una sería En el camino, pero todas, no quiero demeritar a ninguna”, dijo Bonilla.

In memoriam. Algunos de los mencionados