¡Le pusieron un alto! Chef Isabel calla y corre a Lancer tras fuerte discusión en MasterChef 24/7

Lancer volvió a ser el centro de la conversación dentro de MasterChef 24/7, pero no por alguno de sus platillos. Durante uno de los retos más recientes del reality, el influencer recibió un fuerte llamado de atención por parte de la chef Isabel después de levantar la voz para pedir apoyo técnico en plena competencia.

El momento ocurrió frente a otros participantes y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la emisión. Todo comenzó cuando el creador de contenido solicitó electricidad para continuar con una de las pruebas, pero la forma en que lo hizo no fue bien recibida por la chef, quien decidió intervenir de inmediato.

Chef Isabel calla y corre a Lancer tras fuerte discusión en MasterChef 24/7 Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Lancer y la chef Isabel?

Durante el reto, Lancer intentaba resolver un problema relacionado con la electricidad en su estación de trabajo. Según explicó más tarde, había pedido ayuda en varias ocasiones y no obtenía respuesta, por lo que terminó alzando la voz para tratar de llamar la atención del equipo de producción.

Sin embargo, la situación no pasó desapercibida para la chef Isabel.

Al escuchar la manera en que el participante se dirigía al staff, decidió detener la actividad para hablar directamente con él. La chef señaló que entendía la presión que se vive dentro de la competencia, pero consideró que existían otras formas de pedir ayuda.

El intercambio rápidamente subió de tono cuando Lancer intentó justificar lo ocurrido y explicar que nunca tuvo la intención de faltar al respeto.

La chef Isabel salió en defensa del staff por gritos de Lancer

La chef Isabel recordó que los integrantes del staff también trabajan bajo presión para que cada reto salga adelante y que merecen recibir el mismo respeto que cualquier integrante de la cocina.

La chef insistió en que existe una diferencia entre pedir ayuda y exigirla levantando la voz, especialmente cuando se trata de personas que forman parte del equipo de producción.

Aunque Lancer intentó continuar explicando su versión de los hechos, la chef dejó claro que no estaba de acuerdo con la forma en que había manejado la situación.

El momento terminó con la chef perdiendo la paciencia y pidiéndole que guardara silencio, una escena que sorprendió tanto a los participantes como a quienes seguían el programa.Lancer defendió su forma de actuar

Tras recibir el llamado de atención, Lancer aseguró que entendía la molestia de la chef, pero sostuvo que simplemente reaccionó a la intensidad del momento.

El influencer explicó que dentro de una competencia como MasterChef 24/7 las emociones suelen estar al límite y que, desde su punto de vista, levantar la voz no significaba necesariamente una falta de respeto.

Incluso comparó su reacción con la energía que algunos chefs muestran dentro de la cocina cuando buscan que los equipos trabajen más rápido o mantengan el ritmo durante los retos.

Aun así, reconoció que la chef Isabel tenía una opinión diferente sobre lo ocurrido y que ambos veían la situación desde perspectivas distintas.

Chef Isabel calla y corre a Lancer tras fuerte discusión en MasterChef 24/7 Captura de pantalla

No es la primera vez que Lancer llama la atención en MasterChef 24/7

Lo sucedido se suma a otros momentos protagonizados por el influencer desde que comenzó la temporada.

En semanas anteriores ya había recibido observaciones por bailar sobre una de las estaciones de cocina, una acción que fue señalada dentro del programa.

También protagonizó un intercambio con Claudia Lizaldi que lo llevó a plantearse abandonar la competencia. En aquella ocasión fue el chef Poncho Cadena quien intervino para conversar con él y convencerlo de continuar en el reality.

Por esa razón, varios espectadores consideran que Lancer se ha convertido en uno de los concursantes más impredecibles de la temporada.