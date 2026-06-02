La historia de cómo Taylor Swift grabó 'I Knew It, I Knew You' para 'Toy Story 5' 

La locura por el estreno de Toy Story 5 ha sido palpable, no sólo por poner el dedo en la llaga al mostrar cómo de unos años a la fecha los juguetes han sido desplazados por las pantallas —un tema que se desarrollará a lo largo de la trama— sino porque los directivos de Disney-Pixar decidieron incluir en esta nueva entrega a dos estrellas de la música: Taylor Swift y Bad Bunny.

El revuelo no se hizo esperar; en los últimos días la noticia se ha hecho viral en la red. Así que este lunes, durante su visita a México, el director del filme, Andrew Stanton, y la productora Lindsey Collins aprovecharon para contar cómo es que estos dos exponentes de la música llegaron a la familia Toy Story.

Ella vio la película hace unos meses y tenía muchísimas ganas de hacer una canción y nosotros dijimos: ‘¡Por supuesto que sí!’. Era perfecta para el final de la película, pero queríamos mantenerlo en secreto, así que tuvimos que hacer una versión diferente durante un tiempo sólo para la prensa y para nuestro equipo. Incluso nuestro propio equipo no sabía nada de ella, pero ahora ya se lo podemos contar a todo el mundo”, contó entre risas en entrevista con Excélsior Andrew Stanton.

Fue ayer cuando la cuenta de Pixar anunció que Taylor Swift se sumaría al proyecto y la misma cantante publicó en su cuenta de Instagram que su canción I Knew It, I Knew You será parte del soundtrack de la cinta, y que será este viernes cuando el público la podrá escuchar. Asimismo, la artista relató que su sueño era escribir algo para los personajes de Toy Story, mismos que vio por primera vez cuando tenía cinco años.

En realidad no quiero hablar mucho de eso, pero es una de las cosas que encajan a la perfección una vez que has visto toda la película. Cuando escuché la canción por primera vez, sentí que esa canción siempre estuvo destinada a ser la elegida”, expresó a este diario Stanton sin querer revelar de qué va la melodía.

Cabe destacar que Tay Tay estuvo dejando algunas pistas a sus fans sobre su participación en Toy Story e incluso usó ropa azul con una especie de nubes que hacían un guiño a la estética de la cinta.

"Bad Bunny es fan de Toy Story"

Respecto a Bad Bunny, quien prestará su voz a un pedazo de pizza con gafas negras, Lindsey Collins comentó:

Especial

Durante la pandemia vimos que Bad Bunny estaba haciendo un montón de videos para YouTube usando juguetes de Toy Story y pensamos: ‘Oh, por Dios, claramente es un fan’. Así que cuando estábamos haciendo el casting para estos personajes en la escena que acaban de ver, pensamos: ‘Bueno, tal vez podríamos preguntarle; lo peor que puede pasar es que nos diga que no, pero si es fan, tal vez le interese’. Entonces le preguntamos y nos dijo: ‘Por supuesto que sí. Es un sueño hecho realidad hacer una voz para Toy Story’”, contó Collins y prosiguió:

“En cierta forma fue así de fácil. Luego, cuando lo tuvimos en el estudio, teníamos algunas líneas para él, no tantas, pero empezó a grabar y de inmediato dijimos: ‘Oye, ahora hazlo en español, ahora hazlo en inglés. Ahora hazlo en ambos’. Y empezó a improvisar un montón de cosas, fue genial. Nos divertimos muchísimo con él en el estudio y si se quedan hasta los créditos, verán un poco más”, adelantó la también productora de Elio, Red o Wall-E.

Instagram

El mejor amigo de los niños

Será el próximo 17 de junio cuando llegue a las salas de cine Toy Story 5, entrega que se estrena 31 años después de la primera cinta que se convirtió en un fenómeno cultural y de taquilla al recaudar 401 millones de dólares.

Si bien es cierto que el filme ha dejado ver en el adelanto cómo los niños han hecho los juguetes de lado para entregarse y entretenerse en las pantallas de los celulares o las tabletas, para el director Andrew Stanton, su lectura va más allá de eso.

El gran eje que encontramos está en la idea de que hacer un amigo es un momento monumental en la vida de un niño. Todos recordamos a ese amigo que hicimos de pequeños y que hemos conservado de por vida, que nos quiere sin importar lo que pase después en nuestras vidas, y cuando nos vemos, retomamos la conversación justo donde la dejamos; pero también recordamos cuando tomamos un riesgo, nos rechazaron y la cicatriz que eso dejó. Ese es el aprendizaje más grande para un niño”, comentó el director y continuó:

Pixar

“Así que eso se convirtió cada vez más en el enfoque de la película: por un lado, la conexión y las limitaciones de ésta a través de una pantalla y, por el otro, el conectar en persona, jugar e imaginar juntos. Es como invitar a alguien a bailar. Todos recordamos lo arriesgado que era pedirle a alguien que fuera tu amigo. La tecnología es interesante porque hace sentir a los niños que están conectando a veces, les hace creer que es real, pero no lo es. No lo hace más fácil”, compartió Stanton, también director de Bichos: Una aventura en miniatura, Wall-E o Buscando a Nemo.

Otra de las curiosidades que se podrán ver en Toy Story 5, cinta en la que Andrew Stanton comenzó a trabajar hace cuatro años, está en el hecho de que la vaquerita Jessie será la protagonista y líder de los juguetes, hoy en posesión de la pequeña Bonnie.

“Yo fui parte del grupo que escribió la introducción de Jessie como personaje y su historia de fondo. Escribí todo ese discurso que le dice a Woody cuando está en el marco de la ventana en Toy Story 2, así que siempre sentí que algún día ella merecería más tiempo en pantalla. Sentí que Woody necesitaba un descanso, pues ha estado bajo el reflector la mayor parte de su vida y me gustaba la idea de dejarlo disfrutar de la vida”, contó Stanton.

Me moría por saber cómo sería el mundo con Jessie dirigiendo la habitación de una niña, por eso cuando terminamos Toy Story 4 y no sabíamos si alguna vez iríamos más allá, sólo dije: ‘¿Pueden asegurarse de que Woody le entregue su placa a Jessie?’. Porque quería saber en mi mente, por si nunca volvíamos a hacer otra película, que ella quedaba a cargo de la habitación de Bonnie. Se lo merece después de todo lo que ha pasado”, reveló el realizador de 60 años que lleva 34 años trabajando en Pixar.

Siguiendo en la línea de Jessie, en la cinta se hace referencia a que es un juguete viejo, un clásico de avanzada edad y, aunque ella es consciente de eso y de que como juguete está siendo desplazada por la tecnología, tiene una gran misión.

“Jessie ha pasado por tres niños, tiene décadas de experiencia. Sabe que el tiempo es limitado y sabe el trabajo que tiene que hacer un buen juguete para ayudar a su niño a salir adelante, y el tiempo que le queda se lo están cortando a la mitad debido a las pantallas, por lo que se encuentra en un estado de mucha responsabilidad, como un padre juguete muy responsable. En la primera película se sentía mucho como lo que mencionas: el miedo a ser reemplazado y ahora tiene que asegurarse de que Bonnie va a estar bien”, detalló Stanton.