Kid Phenomenon explica el significado de 'Mirror' y su misión dentro del J-Pop 

Hasta ahora, Kid Phenomenon había construido su identidad entre canciones explosivas, coreografías intensas y una energía que parecía pensada para nunca detenerse. Temas como Black Flame o Unstoppable mostraban a un grupo enfocado en la fuerza y la resistencia, pero en Mirror decidieron girar hacia otro lugar: la vulnerabilidad.

El sencillo, ya disponible en plataformas y que también adopta una estética influenciada por los años noventa, deja de lado por momentos la intensidad para hablar de identidad y aceptación personal. Una decisión que para ellos no significó abandonar lo que representan, sino mostrar una parte que normalmente permanecía escondida detrás del performance.

Hasta ahora habíamos lanzado canciones con mucha energía, pero con Mirror quisimos mostrar una parte más introvertida de nosotros mismos, algo que normalmente mantenemos un poco oculto. La canción habla de reconocer y aceptar cómo somos realmente, y de entender que está bien vivir siendo uno mismo. Pensamos que al mostrarnos tal como somos podríamos conectar más con la gente y transmitir mejor ese mensaje de que está bien vivir tal como eres”, contaron en entrevista con Excélsior.

Pero lejos de pensar el cambio como un riesgo, el grupo entiende cada lanzamiento como una extensión distinta de su personalidad. Para ellos, cambiar de sonido o estética no representa perder identidad, sino ampliar las posibilidades de lo que Kid Phenomenon puede mostrar sobre el escenario.

“En realidad, cada canción tiene un tema y una visión del mundo diferente. Para nosotros eso siempre requiere mucha energía y compromiso. Hay canciones donde mostramos una actitud de resistencia y fuerza, como Unstoppable, mientras que Mirror tiene una influencia más noventera, tanto en su sonido como en su estética. Sin importar el estilo, todas nuestras canciones, visuales y performances representan nuestra identidad y nuestra manera de ver el mundo”, explicaron.

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Y es que el propio nombre del grupo funciona casi como una declaración de intenciones. Kid Phenomenon busca convertirse en algo impredecible, un proyecto que no permanezca fijo en una sola versión de sí mismo. Por eso sus integrantes ven la evolución constante como parte natural del proyecto, incluso si eso implica sorprender a quienes los siguen.

Queremos provocar un fenómeno, como dice el nombre del grupo. Por eso intentamos mostrar diferentes posibilidades, talentos y perspectivas a través de nuestra música. Es posible que nuestro estilo y nuestros performances cambien con el tiempo o según la temporada, pero creemos que esos cambios también forman parte de quienes somos. Nuestros fans entienden que, aunque evolucionemos, seguimos siendo Kid Phenomenon”, señalaron.

Ese fenómeno del que hablan comenzó a sentirse real recientemente durante su participación en South by Southwest, cuando descubrieron que personas fuera de Japón ya podían reconocerse en sus canciones, e incluso cantarlas pese a estar escritas en japonés.

Lejos de medir el éxito únicamente en números o reproducciones, el grupo encontró en ese momento una señal más importante: entender que su música podía atravesar idiomas y fronteras culturales.

Hace poco participamos en South by Southwest y vivimos una experiencia muy especial: algunas personas del público comenzaron a cantar nuestras canciones con nosotros. Nuestras canciones están hechas en japonés, así que escuchar a personas de otros países cantarlas fue algo muy emocionante para nosotros”, recordaron.

Para Kid Phenomenon, ese instante terminó por confirmar la idea que persiguen desde su formación: usar la música para conectar personas que crecieron en contextos distintos, pero que pueden verse reflejadas en los mismos sentimientos.

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“Sentimos que, a través de nuestra música, pudimos transmitir nuestra manera de pensar y conectar con personas que están del otro lado del océano”, expresaron, "Ver que personas de distintas culturas aceptan nuestro idioma, nuestra música y nuestra forma de ser se sintió como un verdadero fenómeno. Incluso poder conversar ahora con personas de otros países también nos hace sentir que estamos creando esa conexión global que soñamos”, agregaron.

Y quizás ahí está la verdadera transformación de Kid Phenomenon: No en cambiar de sonido o pasar de la intensidad a la introspección, sino en entender que mostrarse vulnerables también puede convertirse en una forma de conectar con el mundo. Porque mientras Mirror habla de aceptarse frente al espejo, el grupo japonés comienza a descubrir que del otro lado del escenario cada vez hay más personas capaces de verse también en él.