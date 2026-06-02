Scary Movie 6: estas son las películas que parodia en la nueva entrega

La franquicia Scary Movie está de regreso y promete volver a burlarse de las producciones más populares del cine de terror. En esta ocasión, Scary Movie 6 dejará atrás los clásicos de décadas pasadas para centrarse en algunas de las películas más exitosas y comentadas de los últimos años.

La franquicia toma escenas y personajes más comunes del género para transformarlos en situaciones absurdas y llenas de humor.

¿Qué películas parodia Scary Movie 6?

La nueva entrega pondrá en la mira a varios de los fenómenos recientes del género de horror. Entre ellos destaca "Smile" y su secuela "Smile 2", conocidas por sus inquietantes sonrisas y escenas llenas de tensión, elementos que seguramente serán llevados al extremo.

Foto: Especial

Otro de los títulos que también será objeto de parodia es The Substance, la cinta protagonizada por Demi Moore que sorprendió al público con su historia de terror corporal y por sus efectos visuales y explícitos.

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Art the Clown

Los fanáticos del terror más sangriento también encontrarán referencias a la saga Terrifier. De acuerdo con los adelantos, la película hará énfasis en algunas de las escenas más reconocibles de la franquicia, incluyendo las apariciones de Art the Clown y su versión navideña.

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M3GAN y Get Out tampoco se salvan

La lista de parodias también incluye a M3GAN, la muñeca con movimientos virales que conquistó las redes sociales, así como a Get Out, una de las películas de terror psicológico más influyentes de los últimos años.

Además, Scary Movie 6 tomará elementos de la más reciente trilogía de Halloween, retomando al icónico Michael Myers para convertir algunas de sus escenas más intensas en momentos de comedia.

Un regreso adaptado al terror moderno

A diferencia de las entregas anteriores, que se enfocaban en películas como Scream, The Ring o "La maldición", esta nueva producción apuesta por los éxitos más recientes del género. Con ello, busca conectar con una nueva generación de espectadores sin perder el estilo irreverente que convirtió a Scary Movie en una de las sagas más populares del cine.

¿Cuándo llegará Scary Movie 6 a los cines de México?

La nueva entrega de la popular franquicia de comedia y terror llegará a los cines de México el 4 de junio de 2026.