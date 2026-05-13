La verdadera razón por la que Timothée Chalamet no acompañó a Kylie Jenner a la Met Gala

La Met Gala 2026 dejó momentos inolvidables, looks espectaculares y, como cada año, una buena dosis de misterio entre las celebridades. Pero más allá de los vestidos y las tendencias, hubo una ausencia que no pasó desapercibida: Timothée Chalamet no apareció junto a Kylie Jenner en la alfombra roja.

Kylie Jenner asiste sola a la Met Gala

La empresaria desfiló sola en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, mientras sus hermanas Kim Kardashian y Kendall Jenner también acaparaban los reflectores.

Kylie habría preferido no arriesgar su relación con una aparición conjunta en la gala. Reuters

Sin embargo, muchos esperaban que Kylie hiciera su debut oficial como pareja junto al actor, con quien ha sido vista en múltiples eventos en los últimos meses. Entonces, ¿qué pasó?

Kylie Jenner teme a la “maldición” de la Met Gala

De acuerdo con reportes cercanos a la pareja, la decisión de no aparecer juntos no fue casual, sino completamente intencional. Todo apunta a una razón tan inesperada como curiosa: la famosa “maldición de la Met Gala”.

La empresaria recordó sus experiencias previas con Travis Scott en el evento. IG

Esta teoría, que lleva años circulando entre fans y redes sociales, sostiene que varias parejas que han debutado oficialmente en la gala terminan separándose poco tiempo después. Aunque no existe evidencia real que la respalde, la coincidencia ha sido suficiente para alimentar la superstición.

¿Quiénes se han separado después de la Met Gala?

Entre los ejemplos más comentados están Kim Kardashian y Pete Davidson, quienes terminaron su relación meses después de asistir juntos al evento. También se suman casos como Shawn Mendes con Camila Cabello, Gigi Hadid con Zayn Malik y Lili Reinhart con Cole Sprouse.

La teoría de la “maldición” sigue alimentando rumores cada año en torno a nuevas parejas. Grosby

Según una fuente citada por medios internacionales, Kylie habría preferido no arriesgar su relación con Chalamet por esta superstición. Y es que, al parecer, no es la primera vez que la empresaria toma decisiones basadas en esta creencia.

En el pasado, Kylie asistió a la Met Gala junto a Travis Scott, padre de sus hijos, en 2018 y 2019. Años después, la relación llegó a su fin, lo que habría reforzado su percepción sobre la supuesta “mala suerte” del evento.

Simplemente no quería correr ningún riesgo”, habría asegurado una fuente cercana, dejando claro que la prioridad de la empresaria es mantener su relación estable y lejos de presiones innecesarias.

¿Por qué Timothée Chalamet no fue a la Met Gala?

El actor optó por un plan completamente distinto. Esa misma noche, asistió a un partido de los New York Knicks contra los Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden.

El contraste no pudo ser más evidente: mientras Kylie acaparaba titulares en uno de los eventos más exclusivos del mundo, Timothée disfrutaba del basquetbol, demostrando que su estilo de vida sigue siendo mucho más relajado y discreto.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Memes, comentarios y teorías inundaron plataformas como TikTok y X, donde muchos usuarios bromearon sobre la situación, asegurando que el actor “prefirió evitar el caos mediático”.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet parece mantenerse sólida. Desde que comenzaron los rumores en 2023, la pareja ha optado por un perfil bajo, apareciendo juntos solo en momentos clave y evitando la sobreexposición.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente la razón de su ausencia conjunta en la Met Gala. Sin embargo, la teoría de la “maldición” ya se convirtió en uno de los temas más comentados del momento.