Met Gala 2026: las tendencias que dominarán todo el año

La Met Gala 2026 no solo dejó looks espectaculares dignos de museo, también marcó el rumbo de las tendencias que dominarán el street style durante todo el año. Bajo el lema 'Fashion Is Art', las celebridades convirtieron la alfombra roja en una galería viva, pero lo más interesante es que varias de esas ideas pueden adaptarse fácilmente a la vida diaria.

Si algo quedó claro en esta edición es que la moda se aleja del minimalismo para abrazar la expresión, el color y la textura. Aquí te contamos las tendencias más relevantes —y replicables— que vale la pena llevar más allá de la gala.

Drapeados y siluetas de inspiración clásica

Las referencias a la antigua Grecia fueron una constante en la alfombra roja, pero lejos de parecer disfraces, se tradujeron en vestidos con caída suave, telas ligeras y drapeados favorecedores.

Los vestidos inspirados en diosas griegas dominarán el año. Reuters

Este estilo, visto en celebridades como Kendall Jenner, es fácil de adaptar con vestidos midi o tops fluidos que aportan movimiento. La clave está en elegir telas que fluyan y siluetas que enmarquen el cuerpo sin rigidez.

Colores vibrantes para 2026

Aunque el negro nunca falla, la Met Gala 2026 apostó fuerte por una paleta intensa: rojos escarlata, amarillos brillantes y naranjas vibrantes dominaron la noche. Figuras como Nicole Kidman demostraron que un solo color puede ser suficiente para crear impacto.

Los colores vibrantes regresan como protagonistas del streetwear. Reuters

En el día a día, esto se traduce en apostar por una prenda statement —un vestido, blazer o falda— en tonos llamativos y combinarla con básicos neutros.

Plumas y movimiento (en versión sutil)

El dramatismo de las plumas fue uno de los grandes protagonistas, especialmente en looks de alfombra roja. Sin embargo, esta tendencia puede llevarse de forma más discreta en la vida cotidiana: detalles en mangas, bolsos o zapatos son suficientes para elevar cualquier outfit. Anna Wintour y Nicole Kidman apostaron por este elemento, demostrando que el movimiento aporta dinamismo y sofisticación.

Las plumas y flecos se convierten en detalles clave. Reuters

El brillo como básico nocturno

Si hay algo que nunca falla es el brillo, y esta edición lo confirmó. Desde lentejuelas hasta aplicaciones metálicas, la consigna fue clara: destacar. El regreso de Beyoncé lo dejó claro con un look lleno de destellos que capturaba la luz en cada paso. Para el día a día, basta con incorporar piezas satinadas, accesorios metálicos o prendas con acabado glossy para lograr ese efecto sin exagerar.

El brillo y los acabados metalizados serán imprescindibles. Reuters

Transparencias bien equilibradas

Las transparencias también tuvieron su momento, pero lejos de lo provocador, se llevaron con elegancia y equilibrio. Vestidos con capas, tejidos ligeros o detalles estratégicos demostraron que mostrar piel puede ser sofisticado. En clave urbana, esta tendencia funciona con blusas translúcidas sobre tops básicos o faldas con capas ligeras.

Las transparencias sutiles elevan cualquier look cotidiano. Reuters

Total black reinventado

El negro volvió a demostrar que nunca pasa de moda, pero esta vez con un giro: texturas, cortes y combinaciones inesperadas. Celebridades como Charli XCX apostaron por looks oscuros con carácter. La clave para replicarlo está en mezclar materiales —cuero, satén, transparencias— para evitar que el outfit se vea plano.

El negro se reinventa con siluetas dramáticas y elegantes. Reuters

Denim y casual elevado

Aunque la Met Gala no suele ser terreno para lo casual, algunos invitados rompieron las reglas con propuestas relajadas pero sofisticadas. Jeans, chaquetas oversize y combinaciones inesperadas demostraron que lo cotidiano también puede ser arte. Esta tendencia es quizás la más fácil de llevar: elevar básicos con accesorios llamativos o cortes modernos.

Los accesorios statement transforman outfits básicos. Reuters

Tendencias beauty: natural pero con impacto

En maquillaje y peinado, la tendencia fue clara: piel luminosa, ojos suaves y peinados sencillos pero pulidos. Desde ondas naturales hasta coletas altas, el enfoque estuvo en resaltar la belleza real. Detalles como uñas metálicas o cejas decoloradas aportan ese toque trendy sin complicaciones.

Las tendencias beauty como cejas decoloradas y glass skin arrasan en 2026. Reuters

Al final, la Met Gala 2026 confirmó que la moda ya no se trata de seguir reglas estrictas, sino de reinterpretarlas. Las tendencias que vimos en la alfombra roja no están reservadas para eventos exclusivos: con pequeños ajustes, pueden convertirse en parte del estilo diario.