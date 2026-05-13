La llegada de Fátima Bosch al Festival de Cannes 2026 no pasó desapercibida. La actual Miss Universe comenzó su aventura en la Riviera Francesa deslumbrando con un sofisticado look que rápidamente se volvió tema de conversación entre los amantes de la moda.

La ganadora de Miss Universe fue invitada a la edición 79 del prestigioso festival cinematográfico, uno de los eventos más importantes de la industria del cine, donde convivirá con actores, directores, productores y celebridades internacionales del 13 al 17 de mayo.

El vestido de Fátima Bosch que conquistó Cannes

Para su primera aparición en la ciudad francesa, Fátima Bosch apostó con un look compuesto por un vestido en tono nude cubierto de pedrería y cristales multicolor que captó las miradas desde el primer instante. El diseño, ajustado al cuerpo, destacaba por un volumen elegante, un pronunciado escote en "V" y una abertura frontal que aportaba sensualidad sin perder sofisticación.

Fátima Bosch deslumbra en Cannes 2026 AFP

La reina de belleza complementó el outfit con stilettos plateados de tiras finas y un clutch metálico que armonizaba perfectamente con el brillo del vestido. Como detalle especial, llevó la tradicional banda de Miss Universe, título que conquistó en noviembre de 2025 y que la convirtió en una de las mexicanas más comentadas del certamen internacional.

Por otra parte, Fátima optó por un estilo natural y refinado. Lució el cabello suelto con ondas suaves y raya en medio, mientras que el maquillaje en tonos rosados resaltó sus facciones de manera fresca y elegante.

Así fueron las primeras horas de Fátima en la Riviera Francesa

A través de redes sociales, la tabasqueña de 25 años compartió fotos de sus primeras horas en Cannes, dejando ver parte de la experiencia de lujo que vive en el festival.

En una de las publicaciones más comentadas apareció con un conjunto azul cielo protagonizado por un maxi blazer de corte estructurado que combinó con sandalias altas y un mini bolso negro de Chanel con cadena metálica. La sesión fotográfica fue realizada en un café al aire libre, uno de los escenarios clásicos de la ciudad francesa.

Simplemente… dejar que la vida siga su curso, escribió la Miss Universe a las fotos que rápidamente acumularon miles de reacciones.

Además, mostró detalles exclusivos de su llegada, como un elegante ramo de rosas y una tarjeta de bienvenida enviada por Natalie Ackermann, exreina de belleza y figura cercana al universo.

Fátima Bosch en Cannes 2026 Instagram

Fátima Bosch presume su paso por Cannes 2026

En sus historias de Instagram, Fátima Bosch también mostró parte de la preparación previa a su esperado debut en la alfombra roja de Cannes. Desde el emblemático Hotel Martinez, la mexicana compartió selfies, invitaciones y las geniales vistas de la ciudad.

La presencia de Fátima en Cannes confirma el impacto mediático que ha logrado tras coronarse Miss Universe. Su participación en premieres, eventos privados y alfombras rojas la coloca ahora en el radar internacional no sólo como reina de belleza, sino también como referente de moda y estilo.

La edición 79 del Festival de Cine de Cannes se celebra del 12 al 23 de mayo de 2026 en el Palais des Festivals et des Congrès, recinto que cada año reúne a las figuras más importantes del entretenimiento mundial en la lucha por la codiciada Palma de Oro.

AAAT*