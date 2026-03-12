¿Más bebés en camino? Kylie Jenner revela sus planes familiares

A pesar de ser una de las figuras más influyentes del entretenimiento y las redes sociales, Kylie Jenner suele mantener su vida personal con bastante discreción. Sin embargo, en una reciente entrevista con Vanity Fair, la empresaria de belleza decidió hablar sobre varios aspectos de su presente: su incursión en la actuación, su relación sentimental y, sobre todo, sus planes para agrandar la familia.

¿Qué dijo Kylie Jenner?

A punto de cumplir 29 años, la fundadora de un imperio de belleza multimillonario aseguró que uno de sus grandes deseos es tener más hijos en el futuro. Aunque por ahora está enfocada en sus negocios, en su carrera y en disfrutar el tiempo con sus pequeños, dejó claro que la maternidad sigue siendo una parte fundamental de su proyecto de vida.

En los últimos años de mis veinte quiero centrarme en mí, en mis empresas, en mi trabajo, viajar con mis hijos y disfrutar de ellos… y después, sí, me gustaría tener más hijos”, confesó la empresaria durante la conversación.

La empresaria confesó que, aunque ahora se enfoca en sus negocios y en sus hijos, sí desea tener más bebés en el futuro. IG kyliejenner

Actualmente, Kylie es madre de dos niños: Stormi, de ocho años, y Aire, de cuatro, fruto de su relación pasada con el rapero Travis Scott. Desde el nacimiento de su primera hija en 2018, la estrella de The Kardashians ha mostrado una faceta mucho más familiar, compartiendo momentos cotidianos con sus seguidores y dejando ver cuánto disfruta la maternidad.

¿Cómo ha sido la maternidad para Kylie Jenner?

De hecho, Jenner ha reconocido en varias ocasiones que convertirse en madre a una edad temprana transformó su forma de ver la vida.

Tuve hijos muy joven, así que tuve que madurar rápido”, ha señalado en otras ocasiones.

Jenner es madre de Stormi y Aire, quienes se han convertido en el centro de su vida. IG kyliejenner

Sin embargo, asegura que esa experiencia la ayudó a encontrar una nueva perspectiva y a enfocarse en lo que realmente importa. Parte de esta reflexión también tiene que ver con su propia infancia frente a las cámaras. Kylie creció bajo el ojo público desde que tenía apenas nueve años, cuando comenzó a participar en el reality familiar que convirtió al clan Kardashian-Jenner en uno de los más famosos del mundo. Ahora, como madre, observa esa etapa desde otro ángulo.

Ahora tengo una hija que tiene casi la misma edad que yo tenía cuando empezó todo, y es increíble verla y pensar en lo joven que era”, comentó durante la entrevista.

La menor del clan Kardashian-Jenner aseguró que esta etapa de su vida es una de las más maduras que ha vivido. IG kyliejenner

Para ella, crecer en un entorno tan mediático fue algo que marcó su vida, aunque también reconoce que le permitió adaptarse rápidamente a la fama.

¿Cómo es la relación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet?

Mientras reflexiona sobre el futuro de su familia, Kylie también atraviesa un momento estable en su vida sentimental. Desde hace aproximadamente tres años mantiene una relación con el actor Timothée Chalamet, uno de los intérpretes más populares de su generación. Aunque ambos han preferido mantener su romance lejos del foco mediático, algunas pistas sobre su dinámica han salido a la luz.

Aunque no están casados, su vínculo es descrito como sólido y estable. Grosby

Durante la entrevista, el periodista mencionó los agradecimientos que el actor le dedicó públicamente durante sus discursos en importantes ceremonias de premios, algo que provocó una reacción inesperada en la empresaria. Según el entrevistador, fue uno de los pocos momentos en los que Jenner se mostró visiblemente tímida.

Por supuesto”, respondió entre risas y un ligero rubor cuando le preguntaron si le había gustado escuchar esas palabras.

Aunque evitó profundizar demasiado en su relación, Kylie reveló que ambos disfrutan de planes bastante tranquilos cuando están juntos. Entre sus actividades favoritas están las noches de póker en casa, una dinámica que refleja el estilo relajado que han construido como pareja.

Personas cercanas a ellos aseguran que el actor se ha integrado con naturalidad en la vida familiar de la empresaria y que mantiene una buena relación con sus hijos. Según estas versiones, Jenner ha encontrado en Chalamet una conexión distinta a la que había experimentado antes.

Su relación con el actor Timothée Chalamet atraviesa un momento estable tras varios años juntos. IG kyliejenner

Kylie Jenner quiere ser actriz

Además de la familia y el amor, Kylie también está explorando nuevos horizontes profesionales. Tras participar en la película The Moment, proyecto vinculado a la artista Charli XCX, la empresaria confesó que le gustaría seguir explorando el mundo de la actuación.

Me encanta la comedia. Creo que podría ser buena en eso”, comentó con entusiasmo, aunque reconoció que todavía está esperando encontrar el proyecto adecuado para dar su siguiente paso en el cine.

Con un imperio empresarial consolidado, una familia que sigue creciendo y nuevas ambiciones creativas en el horizonte, Kylie Jenner parece estar entrando en una etapa distinta de su vida. Y si sus planes se cumplen, el futuro podría traer no solo más proyectos… sino también más bebés en el clan.