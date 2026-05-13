¿De qué trata La constelación del perro? La nueva película postapocalíptica de Jacob Elordi bajo la dirección de la leyenda viva Ridley Scott.

El proyecto se perfila como una de las experiencias cinematográficas más intensas del verano de 2026, alejándose de los tropos habituales del género para ofrecernos algo mucho más íntimo.

El ascenso de Jacob Elordi en la industria de Hollywood ha sido nada menos que meteórico. Tras cautivarnos con su interpretación de Elvis Presley, su perturbador papel en Saltburn y el monstruo en Frankenstein, el actor australiano ha decidido dar un giro radical hacia la ciencia ficción.

La historia nos transporta a un mundo devastado, pero a diferencia de otras producciones postapocalípticas que se centran únicamente en la destrucción, esta propuesta busca explorar la soledad humana y la persistencia de la esperanza.

Película La constelación del perro 20th Century Studios

¿De qué trata La constelación del perro?

Basada en la aclamada novela homónima de Peter Heller, La constelación del perro nos sitúa aproximadamente nueve años después de que una gripe supervirulenta terminara con casi toda la población mundial.

El protagonista, Hig (Elordi), es un piloto aficionado que se niega a rendirse ante la desesperación. Mientras la mayoría de los supervivientes se han vuelto salvajes o se han rendido a la apatía, Hig encuentra consuelo en el vuelo y en la lealtad inquebrantable de su perro, Jasper.

La trama se complica cuando Hig capta una misteriosa transmisión por la radio de su avioneta. Este pequeño rayo de comunicación le hace cuestionarse si existe un lugar mejor más allá del perímetro de seguridad que ha construido junto a su vecino Bangley, un experto en armas con una visión del mundo mucho más cínica y violenta.

Película La constelación del perro 20th Century Studios

¿Quién es el elenco en La constelación del perro?

El elenco de La constelación del perro es, sin duda, uno de sus mayores atractivos. Jacob Elordi asume el reto de cargar con gran parte del peso emocional de la cinta; su interpretación de Hig promete ser física y contenida, capturando la esencia de un hombre que ha aprendido a vivir con el duelo constante.

Como contraparte, veremos a Margaret Qualley, la actriz de La sustancia, quien interpreta a un personaje clave que Hig encuentra en su travesía. Su presencia en pantalla suele ser etérea y poderosa, lo que servirá como el contrapunto perfecto para la energía de Elordi.

Acompañando la cinta, se encuentran actores poderosos y ganadores de distintos premios, como Guy Pearce, Josh Brolin, Benedict Wong y Allison Janney.

La dirección corre a cargo del legendario Ridley Scott, detrás de películas como Gladiador, Napoleón y Misión Rescate.

Película La constelación del perro 20th Century Studios

¿Cuándo se estrena La constelación del perro?

La constelación del perro llegará al cine el 28 de agosto de 2026 en pantallas de Estados Unidos y España; para México aún no hay confirmación de una fecha oficial.