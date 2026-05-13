"En el nombre del amor": El histórico encuentro entre Clara Brugada y U2 en la CDMX

La Ciudad de México se convirtió en el escenario de uno de los momentos musicales más inesperados y comentados del año. La legendaria banda irlandesa U2 no solo sorprendió a sus fans al grabar un videoclip en pleno Centro Histórico, sino también al reunirse con la jefa de Gobierno Clara Brugada en un encuentro que rápidamente se volvió viral.

Así fue el encuentro de Clara Brugada con U2

Clara Brugada compartió en redes sociales imágenes de su encuentro con los músicos y celebró la presencia de U2 en la capital mexicana con un mensaje que rápidamente llamó la atención de fans alrededor del mundo.

Clara Brugada celebró la visita de U2 con un mensaje en redes sociales. X @ClaraBrugadaM

En el nombre del amor saludé a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.”, escribió la mandataria capitalina haciendo referencia al icónico tema “Pride (In the Name of Love)”.

Brugada también destacó la importancia cultural y emocional de que una agrupación de ese nivel eligiera la Ciudad de México como locación para su nuevo proyecto audiovisual.

Recibir a U2 en nuestra capital es celebrar la música, el encuentro y la emoción que se vive en cada rincón de esta ciudad. Somos una ciudad abierta al mundo, vibrante y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles”, expresó.

¿Por qué está U2 en CDMX?

La visita del grupo integrado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. tomó por sorpresa a miles de capitalinos, quienes comenzaron a compartir imágenes y videos de la agrupación recorriendo algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad.

La banda ofreció un set acústico sorpresa frente a fans mexicanos. X @ClaraBrugadaM

Todo comenzó con una misteriosa convocatoria enviada a seguidores mexicanos a través del sitio oficial de la banda. Los fans seleccionados recibieron indicaciones discretas para acudir al Centro Histórico sin saber exactamente qué sucedería.

Horas después, la sorpresa quedó al descubierto: U2 estaba filmando el videoclip de 'Street of Dreams', uno de los temas que formarán parte de su próximo álbum de estudio previsto para finales de 2026.

Las grabaciones se realizaron cerca de la Plaza de Santo Domingo y el antiguo Palacio de Medicina, donde la banda apareció tocando sobre un autobús escolar intervenido con grafiti por el artista mexicano Chavis Mármol.

El vehículo llevaba una frase que rápidamente encendió las redes sociales: “La calle de los sueños”, referencia directa al título de la canción y posiblemente al concepto del nuevo proyecto musical de la agrupación.

La banda uso la Plaza de Santo Domingo como una de las principales locaciones del rodaje. X @ClaraBrugadaM

¿Cómo fue la grabación del video de U2?

La escena parecía salida de una película. Rodeados por la arquitectura colonial del Centro Histórico, Bono y compañía interpretaron varios temas frente a decenas de fans que participaron como extras del videoclip.

Incluso ofrecieron un pequeño set acústico donde sonó 'Desire', uno de los clásicos más queridos de la banda. Pero el momento más inesperado llegó después de la grabación.

La banda U2 realizó una grabación del videoclip ‘Street of Dreams’ en el Centro Histórico de la CDMX. Karina Tejada

Según trascendió, una tormenta eléctrica afectó parte de la producción y dañó el generador del rodaje, obligando a los músicos a improvisar. Fue entonces cuando un vecino de la zona permitió que los integrantes de U2 ingresaran a su departamento y utilizaran el balcón del edificio para continuar parte de la sesión.

La anécdota terminó convirtiéndose en uno de los episodios más entrañables de la visita y reforzó la conexión espontánea entre la banda y la ciudad.