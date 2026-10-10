"Son rumores, son rumores": Mariana Ochoa desmiente encuentro con Ari Borovoy

Tras la salida de Mariana Ochoa de La Casa de los Famosos como ganadora de la cuarta edición del reality, se dio a conocer que la ex OV7 había mantenido un encuentro con su ex compañero Ari Borovoy a las siete de la mañana, a sólo unas horas de que el programa había terminado.

Nombre, a esa hora si estábamos recluidos en el hotel, no, no. Son rumores, son rumores, dijo Mariana a Excélsior durante una pausa en la transmisión del Teletón 2026.

La ganadora de esta edición de La Casa de los Famosos no descartó que en un futuro pudiera existir la posibilidad de reunirse con Ari. “Pues en algún momento, yo creo que sí, por supuesto”, agregó.

Mariana no tiene ni una semana de haber dejado el encierro del reality y se encuentra en los foros donde se lleva a cabo el Teletón para apoyar a la causa y, al mismo tiempo, motivar al público a donar y alcanzar la meta de 426 millones, 978 mil 717 pesos.

“Llevo varios años de ser vocera de Teletón, este año no pude oficialmente por La Casa de los Famosos, estaba ahí adentro pero hablé del boteo, hablé del Teletón, hablé de participar y aquí estoy como todos los años.

Me siento todavía que no me la creo, pero, señores, hay que creérsela porque sí, así como cada voto contó para llevarme la final, cada peso cuenta para ayudar al Teletón y gracias a eso se ha abierto un CRIT cada año en diferentes estados de la República ayudando a niños de toda la nación, así que voten, no, voten no”, dijo con risa al darse cuenta del término que usó.

“Traigo el voto, donen, hoy ya no voten, hoy donen, porque cada peso hace la diferencia”, agregó.

Mariana Ochoa, ex OV7 al anunciar que será una de las presentaciones en La Maraka, centro de espectáculos en la colonia Narvarte. Foto: Cuartoscuro.com / Victoria Valtierra Ruvalcaba

Será el próximo 17 de octubre cuando Mariana retome su gira Amiga Tour, en esta ocasión en La Maraka donde celebrará no sólo su triunfo sino su carrera acompañada por diferentes invitados que tiene en mente.