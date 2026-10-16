Semar hunde ex buque “Cora” para crear arrecife artificial en Manzanillo

Después de más de cuatro décadas de operaciones en altamar, el ex buque ARM “Cora” (ARE 04) inició una nueva etapa bajo las aguas del Pacífico, luego de que la Secretaría de Marina-Armada de México concretó su hundimiento controlado frente a las costas de Manzanillo para incorporarlo al Sistema Arrecifal Artificial de Colima (SAAC).

La maniobra se llevó a cabo en las inmediaciones de Punta Juluapan, donde la embarcación quedó sumergida con el propósito de convertirse gradualmente en un refugio para distintas especies marinas, además de abrir un nuevo punto para actividades de buceo y turismo de naturaleza.

: El ex buque ARM “Cora” fue hundido frente a Punta Juluapan para integrarse al Sistema Arrecifal Artificial de Colima y convertirse en un nuevo hábitat para especies marinas. Semar

El hundimiento forma parte de una estrategia en la que participan autoridades federales, estatales y municipales, instituciones académicas y prestadores de servicios especializados, con el objetivo de fomentar la recuperación de ecosistemas, desarrollar proyectos de investigación científica y fortalecer la educación ambiental.

El Sistema Arrecifal Artificial de Colima también pretende generar nuevas alternativas para actividades pesqueras y turísticas mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos.

: El ex buque ARM “Cora” fue hundido frente a Punta Juluapan para integrarse al Sistema Arrecifal Artificial de Colima y convertirse en un nuevo hábitat para especies marinas. Semar

La ceremonia fue encabezada por el comandante de la Sexta Región Naval, almirante Jesús López Vallejo, acompañado por el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, vicealmirante Jorge Medina Antonio; la presidenta municipal en funciones de Manzanillo, Katia Olascoaga Perea; el subsecretario de Turismo de Colima, Jorge Padilla Castillo, y el capitán de Puerto Regional en Manzanillo, contralmirante retirado Ricardo Peyrot Amaya.

La creación de nuevos arrecifes artificiales ocurre también en el contexto del proyecto del Nuevo Puerto de Manzanillo-Cuyutlán, obra que contempla intervenciones en zonas costeras y áreas de manglar. Ante este escenario, el SAAC busca habilitar espacios adicionales que faciliten la colonización de organismos marinos y contribuyan a la formación de nuevos ecosistemas.

: El ex buque ARM “Cora” fue hundido frente a Punta Juluapan para integrarse al Sistema Arrecifal Artificial de Colima y convertirse en un nuevo hábitat para especies marinas. Semar

Con el paso del tiempo, la estructura metálica del “Cora” podrá ser cubierta por algas, corales y otros organismos, proceso que permitirá atraer peces y distintas especies, convirtiendo el antiguo navío en un hábitat submarino y en un atractivo para el turismo especializado.

Antes de quedar bajo el mar, el ARM “Cora” acumuló más de 45 años de servicio en la Armada de México. Durante su vida operativa realizó tareas de remolque y salvamento oceánico, además de brindar apoyo a unidades navales y embarcaciones que enfrentaron emergencias en aguas nacionales.

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La unidad también intervino en operaciones de búsqueda y rescate, vigilancia marítima y transporte logístico. Entre sus misiones se encuentran los apoyos realizados al Sector Naval de Isla Socorro, en el Archipiélago de Revillagigedo, una de las zonas marítimas estratégicas del Pacífico mexicano.

Ahora, lejos de las labores de salvamento y vigilancia que marcaron su historia, el “Cora” permanecerá en el fondo marino frente a Manzanillo, donde su estructura será utilizada para favorecer la vida submarina y ampliar la oferta turística vinculada con los ecosistemas costeros de Colima.

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