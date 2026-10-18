Def Leppard en Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto
La banda estará en México dentro de poco para presentarse ante sus fans y si asistirás, aquí te contamos los detalles.
Def Leppard es una de las bandas de rock más importantes en la música y sin duda verlos en vivo es una experiencia que sus verdaderos fans no pueden dejar pasar y dentro de poco muchos de sus seguidores podrán vivir uno de sus conciertos en CDMX.
Si eres fan de la música de Def Leppard y asistirás al concierto que ofrecerán en la Ciudad de México, aquí te dejamos todos los detalles entre ellos el setlist y cómo llegar al recinto en el que se presentarán.
¿Cuándo se presentará Def Leppard en el Palacio de los Deportes?
La banda estará de regreso en México el próximo 19 de octubre para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans mexicanos.
Será en el Palacio de los Deportes el lugar en donde Def Leppard de un concierto que han esperado muchos de sus seguidores. Se espera que el show comience a las 8:00 PM.
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.
Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.
Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.
Probable setlist de Def Leppard en el Palacio de los Deportes
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Def Leppard toque en su concierto en la CDMX.
Rejoice
Animal
Let's Get Rocked
Personal Jesus
Bringin' On the Heartbreak
Switch 625
Just Like '73
Rocket
Rock On
White Lightning
Slang
Promises
Armageddon It
Love Bites
Rock of Ages
Photograph
When Love and Hate Collide
Hysteria
Pour Some Sugar on Me